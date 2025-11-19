Στην άσκηση συμμετείχαν πλοία και μέσα των διοικήσεων, φρεγατών, ναρκοπολέμου, υποβρυχίων καταστροφών καθώς και αεροσκάφη της Πολεμικής Αεροπορίας.

Η άσκηση «Γρίπος 2/25», της διοίκησης ναρκοπολέμου του Πολεμικού Ναυτικού, έλαβε χώρα από τις 10 έως τις 13 Νοεμβρίου, στην ευρύτερη περιοχή της Κρήτης.

Όπως ανακοινώθηκε σήμερα από το Γενικό Επιτελείο Ναυτικού, στην άσκηση συμμετείχαν πλοία και μέσα των διοικήσεων, φρεγατών, ναρκοπολέμου, υποβρυχίων καταστροφών καθώς και αεροσκάφη της Πολεμικής Αεροπορίας.

Η εκπαίδευση πραγματοποιήθηκε στο πλαίσιο του ετήσιου προγράμματος επιχειρησιακής εκπαίδευσης των μονάδων του Αρχηγείου Στόλου, με σκοπό την αξιολόγηση της επιχειρησιακής σχεδίασης καθώς και τη διατήρηση και περαιτέρω επαύξηση της επιχειρησιακής ετοιμότητας και μαχητικής ικανότητας των συμμετεχόντων, επισημαίνεται στην ανακοίνωση.