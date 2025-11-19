Σε τροχιά δυναμικών κινητοποιήσεων βρίσκονται αγρότες και κτηνοτρόφοι. Ζεσταίνουν τα τρακτέρ τους σε όλη την περιφέρεια.

Θέσεις μάχης παίρνουν αγρότες και κτηνοτρόφοι που προχωρούν σε δυναμικές κινητοποιήσεις, βγάζοντας τα τρακτέρ στους δρόμους, με προοπτική να στηθεί κοινό πανθεσσαλικό μπλόκο στη Νίκαια της Λάρισας, στην Εθνική Οδό, πιθανόν στις αρχές Δεκεμβρίου (3-5/12). Στο ίδιο μήκος κύματος κινούνται και οι αγροτοκτηνοτρόφοι στην Ηλεία, ενώ αναμένεται κλιμάκωση του αγώνα σε όλη περιφέρεια, με βασικά αιτήματα την αποδέσμευση των πληρωμών από τον ΟΠΕΚΕΠΕ και τον ΕΛΓΑ.

Στη χθεσινή σύσκεψη των αγροτών που πραγματοποιήθηκε στα Φάρσαλα, οι εκπρόσωποι των αγροτικών συλλόγων της Θεσσαλίας κατέληξαν σε κοινή κατεύθυνση ενόψει της πανελλαδικής σύσκεψης της Κυριακής 23 Νοεμβρίου στη Νίκαια Λάρισας.

Η σύσκεψη έγινε λίγο μετά τις ανακοινώσεις από τον πρωθυπουργό, Κυριάκο Μητσοτάκη, ότι θα δοθεί έκτακτη ενίσχυση στους κτηνοτρόφους οι οποίοι θανάτωσαν ζώα ως αποτέλεσμα της ευλογιάς. Μίλησε για μια συμπληρωματική ενίσχυση η οποία θα καταβληθεί πριν το τέλος του έτους, θα είναι ανάλογη με τον αριθμό των ζώων που θανατώθηκαν και όπως είπε, «θα δώσουμε με αυτόν τον τρόπο στους κτηνοτρόφους τη δυνατότητα να αναπληρώσουν το εισόδημά τους έως ότου μπορέσουν να ανασυστήσουν τα κοπάδια του».

Οι τοποθετήσεις των συμμετεχόντων στη σύσκεψη συνέκλιναν στην ανάγκη κοινής παρουσίας όλων των Θεσσαλών αγροτών, με ξεκάθαρη πρόθεση για συγκρότηση ενός μεγάλου, ενιαίου πανθεσσαλικού μπλόκου.

Ο Ρίζος Μαρούδας, πρόεδρος της Ενωτικής Ομοσπονδίας Αγροτικών Συλλόγων Λάρισας αναφέρθηκε συνοπτικά στα οξυμένα προβλήματα των αγροτοκτηνοτρόφων της περιοχής και τόνισε ότι «απέναντι σε αυτά οι Ομοσπονδίες και οι Αγροτικοί Σύλλογοι χρειάζεται να δώσουν όλες τους τις δυνάμεις ώστε η οργή των αγροτών να γίνει δύναμη διεκδίκησης απέναντι στην κυβέρνηση, στην ΕΕ και σε αυτούς που στηρίζουν τις πολιτικές τους». Κάλεσε τους αγροτοκτηνοτρόφους να «ματαιώσουν την προσπάθεια να καλλιεργηθεί ο εφησυχασμός, η αναμονή, το κλίμα μοιρολατρίας και ηττοπάθειας που επιχειρείται από την κυβέρνηση και άλλους μηχανισμούς και στόχο έχει την υπονόμευση του συλλογικού και οργανωμένου αγώνα».

Ο Κώστας Τζέλλας, πρόεδρος της Ενωτικής Ομοσπονδίας Αγροτικών Συλλόγων Καρδίτσας τόνισε ότι από τις 20 Νοεμβρίου τα τρακτέρ των αγροτών του νομού της Καρδίτσας θα βρίσκονται στις πλατείες των χωριών δίνοντας το στίγμα της αγωνιστικής ετοιμότητας.

«Η ενότητα μας, ο συντονισμός μας και τα αιτήματά μας είναι το δικό μας όπλο απέναντι στην επίθεση που δεχόμαστε από την κάθε κυβέρνηση» τόνισε μεταξύ άλλων ο Θοδωρής Γεωργαδάκης, πρόεδρος της Ομοσπονδίας Αγροτικών Συλλόγων Μαγνησίας.

Στους δρόμους και οι αγρότες στην Ηλεία

Οι αγρότες και οι κτηνοτρόφοι της Ηλείας ετοιμάζονται για δυναμικές κινητοποιήσεις, αντιδρώντας στην συνεχιζόμενη αδιαφορία της κυβέρνησης και της περιφερειακής αρχής απέναντι στα σοβαρά προβλήματα που αντιμετωπίζει ο πρωτογενής τομέας, σύμφωνα με το patrisnews.

Η κατάσταση με τις ζωονόσους, τις καθυστερήσεις πληρωμών και τις χαμηλές τιμές των προϊόντων έχει φέρει πολλούς παραγωγούς σε απόγνωση, δημιουργώντας έντονη ανησυχία για την επιβίωση των κοπαδιών και την οικονομική βιωσιμότητα των οικογενειών τους.

Στο πλαίσιο αυτό, έχουν προγραμματιστεί δύο σημαντικές κινητοποιήσεις, με την πρώτη να πραγματοποιείται αύριο στις 11:30 στον Κόμβο στο Ρουπάκι, ενώ η δεύτερη θα γίνει στις 22 Νοεμβρίου στις 19:00 στην Πάτρα, με τη συμμετοχή αγροτών από όλη την περιοχή, ώστε να αναδειχθούν τα προβλήματα και οι διεκδικήσεις τους.

Η Ομοσπονδία Αγροτικών Συλλόγων Ηλείας ζητά άμεσα μέτρα πρόληψης για την προστασία των κοπαδιών και αποζημίωση στο 100% για όσους χάσουν ζώα, αναπλήρωση του χαμένου εισοδήματος μέχρι την πλήρη ανασύσταση των κοπαδιών, στελέχωση των κτηνιατρικών υπηρεσιών και εργαστηρίων, πλήρη εμβολιασμό κατά του καταρροϊκού πυρετού, εξασφάλιση των ζωοτροφών, ασφαλή ταφή νεκρών ζώων, αυστηρή επιτήρηση σφαγείων, κατάργηση περιορισμών στο πρόγραμμα εμβολιασμού, ελέγχους στις εισαγωγές και άμεση αποπληρωμή των χρεωστούμενων ενισχύσεων του ΟΠΕΚΕΠΕ. Παράλληλα, ζητούν κατώτατες εγγυημένες τιμές για τα αγροτοκτηνοτροφικά προϊόντα που να καλύπτουν το κόστος παραγωγής και να αφήνουν εισόδημα για επιβίωση και συνέχιση της δραστηριότητας.

