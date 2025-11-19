«Οι εξαγγελίες του πρωθυπουργού νομίζω ότι θα ενισχύσουν τη θέληση των αγροτών, των κτηνοτρόφων και των μελισσοκόμων να βγούμε στον δρόμο», τόνισε ο πρόεδρος της Ενωτικής Ομοσπονδίας Αγροτικών Συλλόγων Παλαμά Καρδίτσας.

«Εμείς εδώ στην Καρδίτσα θα βγούμε στον δρόμο από τις 20 Νοεμβρίου. Βγάζουμε τα τρακτέρ στις πλατείες των χωριών και μετά τη σύσκεψη στη Νίκαια, στις 23 του μήνα, θα βγούμε στις εθνικές οδούς με δυναμικές κινητοποιήσεις σε όλη τη χώρα», δήλωσε ο πρόεδρος της Ενωτικής Ομοσπονδίας Αγροτικών Συλλόγων Παλαμά Καρδίτσας, Κώστας Τζέλλας, μιλώντας στα Παραπολιτικά 90.1.

«Την Κυριακή θα πάρουμε απόφαση για την ημερομηνία - θα είναι τέλη του μήνα ή αρχές Δεκεμβρίου το πολύ - που θα βγούμε με δυναμικές κινητοποιήσεις με τα τρακτέρ στις εθνικές οδούς», τόνισε.

«Είμαστε ένα σημείο που η ύπαιθρος ερημώνει και εμείς φτωχαίνουμε, δεν μένει τίποτα παραπάνω να κάνουμε από το να βγούμε να αγωνιστούμε. Εκεί μας έφτασε και η κυβέρνηση με την πολιτική που ακολουθεί και οι πολιτικές των προηγούμενων χρόνων, είμαστε αποφασισμένοι να μη φύγουμε από τη γη μας. Βλέπουμε ότι έρχονται να πάρουν τη γη μας, αυτό δεν θα το επιτρέψουμε, τουλάχιστον αμαχητί», πρόσθεσε.

Ερωτηθείς αν θα πάμε στα Χριστούγεννα με μπλόκα στους δρόμους, απάντησε: «Απ’ ότι φαίνεται εκεί θα πάμε».

Σχολιάζοντας την έκτακτη ενίσχυση που εξήγγειλε ο πρωθυπουργός για τους κτηνοτρόφους, λόγω ευλογιάς, τόνισε: «Περιμένουμε να δούμε για τους κτηνοτρόφους καταρχήν που έχουν χάσει τα ζώα τους και είναι σε πολύ άσχημη οικονομική κατάσταση αλλά συγχρόνως αυτή η προκαταβολή της επιδότησης- βέβαια μας χρωστάνε κι από το ‘22 κι από το ‘23 και από ‘24- δεν είναι κάτι που μπορεί να λύσει τα προβλήματα που έχουμε. Πριν από δύο χρόνια είχαμε τον Daniel και τότε πνίγηκαν ζώα και τότε ειπώθηκε από το στόμα του πρωθυπουργού και του υπεύθυνου υπουργού "αγοράστε πρόβατα και φέρτε τα τιμολόγια να τα πληρώσει το ελληνικό κράτος", να πάτε να ρωτήσετε έναν κτηνοτρόφο πόσα χρήματα πήρε».

«Οι εξαγγελίες του πρωθυπουργού νομίζω ότι θα ενισχύσουν τη θέληση των αγροτών, των κτηνοτρόφων και των μελισσοκόμων να βγούμε στον δρόμο. Θα βγει περισσότερος κόσμος με την έννοια ότι θα δει τα ψίχουλα και την κοροϊδία που κάνουν, γιατί η προκαταβολή είναι για να πληρωθεί ο ΕΛΓΑ, να πληρωθούν οι δηλώσεις που κάναμε στα ΚΥΔ και στα οποιαδήποτε οικολογικά σχήματα που κάναμε», πρόσθεσε.

«Θέλουν να κάνουν καινούργια τσιφλίκια, να μαζευτεί η γη και η παραγωγή σε χέρια λίγων αυτή είναι η πολιτική τους. Το πηγαίνανε σιγά -σιγά, τώρα ήρθε η στιγμή να κάνουν μια μεγάλη επίθεση. Μας αφήνουν να δουλεύουμε για να γεμίζουμε χρέη έτσι ώστε να είμαστε πιο αδύνατοι γιατί όταν θα έρθουν να πάρουν τη γη δεν θέλουν να την πληρώσουν, θέλουν να την πάρουν τζάμπα, για ένα κομμάτι ψωμί. Αυτό που κάνουν είναι εγκληματικό», υπογράμμισε.

Για την ευλογιά των αιγοπροβάτων, τόνισε: «Ευλογιά είχαμε και άλλες χρονιές δεν είναι η πρώτη φορά το ότι θανατώσαν τόσα ζώα χωρίς να ενδιαφέρονται καν για τους κτηνοτρόφους είναι επειδή θέλουν να διαλύσουν την κτηνοτροφία και επειδή θέλουν να διαλύσουν και τα μικρά τυροκομεία».