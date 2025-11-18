Αστυνομικοί της Ομάδας ΔΙ.ΑΣ. εντόπισαν ύποπτο όχημα να κινείται στην περιοχή της Βούλας και το κάλεσαν σε έλεγχο, όπου διαπιστώθηκε ότι σε βάρος του 46χρονου οδηγού εκκρεμούσε διεθνές ένταλμα σύλληψης.

Συνελήφθη το απόγευμα της Δευτέρας στη Βούλα από μέλη της ομάδας ΔΙ.ΑΣ ένας 46χρονος, που εκκρεμούσε εις βάρος του διεθνές ένταλμα σύλληψης από τις Αρχές της Σερβίας για διάπραξη απάτης και ξέπλυμα μαύρου χρήματος.

Ο 46χρονος κατηγορείται ότι διέπραξε απάτη και ξέπλυμα μαύρου χρήματος, αποκτώντας παράνομα χρηματικά ποσά και περιουσιακά στοιχεία στην περιοχή του Βελιγραδίου, με το χρηματικό ποσό να υπερβαίνει τα 17 εκατομμύρια Δηναρίων Σερβίας (περίπου 144.000 ευρώ).

Ο συλληφθείς οδηγήθηκε στον Εισαγγελέα Εφετών Αθηνών.