Δείτε αναλυτικά τους αριθμούς που κληρώθηκαν σήμερα από το Eurojackpot.

Η κλήρωση του Eurojackpot έγινε και οι αριθμοί που κερδίζουν είναι: 19, 25, 27, 41 και 49. Τζόκερ οι αριθμοί 3 και 9.

Υπενθυμίζεται ότι το Eurojackpot είναι ευρωπαϊκό παιχνίδι στο οποίο συμμετέχουν 19 χώρες (συμπεριλαμβανομένης και της Ελλάδας). Η κλήρωση διεξάγεται κάθε Τρίτη και Παρασκευή και η προκαθορισμένη ώρα είναι στις 21:15 (την Τρίτη) και στις 21:00 (την Παρασκευή) ώρα Ελλάδος.

Τυχόν καθυστέρηση της κλήρωσης από την προγραμματισμένη ώρα έναρξης οφείλεται σε τεχνικούς λόγους συλλογής των στοιχημάτων από όλες τις χώρες που συμμετέχουν.

Η κλήρωση δεν είναι διαθέσιμη σε live μετάδοση από την κοινοπραξία EUROJACKPOT. Άρα δεν υπάρχει η δυνατότητα να μεταδοθεί από τον ΟΠΑΠ.