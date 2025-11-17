Καρέ καρέ οι κινήσεις των δολοφόνων του Λάλα - Πώς στήθηκε η διαδρομή θανάτου μέχρι την Αράχωβα.

Νέες αποκαλυπτικές λεπτομέρειες έρχονται στο φως για τη μαφιόζικου εκτέλεση του επιχειρηματία Γιάννη Λάλα στην Αράχωβα. Βίντεο από κάμερες ασφαλείας και δεδομένα κινητής τηλεφωνίας έχουν χαρτογραφήσει καρέ–καρέ τις κινήσεις του τετραμελούς πληρώματος, που φέρεται να χρησιμοποίησε τρία οχήματα για την προσέγγιση και τη διαφυγή από το σημείο της μαφιόζικης δολοφονίας.

Η διαδρομή από τον Γκύζη στην Αράχωβα

Οι δράστες ξεκίνησαν από τον Γκύζη, σε μικρή απόσταση από το σπίτι του 28χρονου θεωρούμενου βασικού εκτελεστή. Από εκεί ακολούθησαν οργανωμένο δρομολόγιο προς τη Φωκίδα, μέχρι το σημείο όπου εκτελέστηκε ο Λάλας. Μετά τη δολοφονία, χρησιμοποίησαν αρχικά ένα κλεμμένο ΙΧ για τη διαφυγή τους. Το όχημα αυτό τους οδήγησε στο σημείο όπου είχαν αφήσει δεύτερο αυτοκίνητο. Τα δύο ΙΧ κινήθηκαν μαζί για αρκετά χιλιόμετρα, μέχρι το σημείο όπου λίγο αργότερα εντοπίστηκε ολοσχερώς καμένο το κλεμμένο αυτοκίνητο. Στη συνέχεια επέστρεψαν στην Αθήνα με δύο από τα τρία οχήματα, καταγράφοντας τα τελευταία τους ίχνη ξανά στην περιοχή του Γκύζη.

Ως βασικοί εκτελεστές φέρονται ο 28χρονος και ο 37χρονος. Οι δύο συνεργοί, 22 και 21 ετών, εναλλάσσονταν στην οδήγηση των οχημάτων υποστήριξης. Σύμφωνα με την εκπρόσωπο Τύπου της ΕΛ.ΑΣ., Κωνσταντία Δημογλίδου, δύο από τα μέλη «δεν είχαν απασχολήσει ποτέ στο παρελθόν τις αρχές», ενώ εντύπωση προκαλεί το οπλοστάσιο και τα μεγάλα χρηματικά ποσά που βρέθηκαν στα σπίτια τους.

Ο 37χρονος και ο 21χρονος είχαν τις συσκευές τους ενεργοποιημένες στο σήμα των κεραιών της Αράχωβας την ώρα της δολοφονίας, σε απόλυτη χρονική ταύτιση με τα καταγεγραμμένα οχήματα. Αμέσως μετά, δεν υπήρξε καμία άλλη δραστηριότητα μέχρι την επιστροφή τους στην Αττική. Αντίθετα, ο 28χρονος και ο 22χρονος δεν είχαν μαζί τους κινητά τηλέφωνα, κάτι που θεωρείται οργανωτική επιλογή για την αποφυγή εντοπισμού.

Η ΕΛ.ΑΣ. στρέφει πλέον το βάρος στον εντοπισμό του ηθικού αυτουργού. Η ύπαρξη ενός «εντολέα» θεωρείται πιθανή, όμως όπως δήλωσε η Κωνσταντία Δημογλίδου «στην παρούσα φάση δεν μπορεί να προσδιοριστεί συγκεκριμένο ποσό ή να επιβεβαιωθεί επίσημα η ύπαρξη συμβολαίου θανάτου». Οι έρευνες συνεχίζονται ώστε να ξεκαθαριστούν πλήρως οι ρόλοι, τα κίνητρα και οι οικονομικές διαδρομές πίσω από την εκτέλεση του επιχειρηματία.

