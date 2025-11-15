Τέσσερις συλλήψεις γα τη δολοφονία του Γιάννη Λάλα.

Στη σύλληψη τεσσάρων ανδρών που φέρονται να εμπλέκονται στην δολοφονία του Γιάννη Λάλα, που σημειώθηκε την 1η Νοεμβρίου στην περιοχή της Αράχωβας, προχώρησε σήμερα η Διεύθυνση Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος.

Οι τέσσερις κατηγορούμενοι συνελήφθησαν μετά από επιχειρήσεις της ΕΛΑΣ σε σπίτια στην Θεσσαλονίκη και την Καβάλα, κατά την διάρκεια των οποίων εντοπίστηκαν και 5 όπλα. Όπως έγινε γνωστό από την ΕΛΑΣ, οι έρευνες συνεχίζονται και σε σπίτια στην περιοχή της Αττικής.

Ο 42χρονος είχε πέσει νεκρός στο μπαλκόνι ξενοδοχείου όπου διέμενε, μετά από βροχή από σφαίρες που δέχθηκε σε όλο του σώμα. Η δολοφονία του είχε αποδοθεί σε ξεκαθάρισμα λογαριασμών, καθώς το θύμα φέρεται να ήταν μέλος της ρωσόφωνης εγκληματικής ομάδας που κινεί τα νήματα στο χώρο του λαθρεμπορίου τσιγάρων, ενώ είχε συγκρουστεί και με αρχηγικά μέλη της λεγόμενης «Greek Mafia».

Υπενθυμίζεται ότι ο Γιάννης Λάλας είχε κατηγορηθεί μαζί με τον αδερφό του για τη δολοφονία του δημοσιογράφου Γιώργου Καραϊβάζ, αλλά αμφότεροι είχαν αθωωθεί από το δικαστήριο λόγω αμφιβολιών.

Οι τέσσερις συλληφθέντες έχουν μεταφερθεί στην ΓΑΔΑ και αναμένεται αύριο να οδηγηθούν ενώπιων του εισαγγελέα.