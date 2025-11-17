Η ημέρα μνήμης για την εξέγερση του Πολυτεχνείου και τον αγώνα κατά της δικτατορίας τιμάται κάθε χρόνο στις 17 Νοέμβρη με εκδηλώσεις σε όλη τη χώρα – όμως δεν είναι αργία για όλους.

Η ημέρα μνήμης για την εξέγερση του Πολυτεχνείου και τον αγώνα κατά της δικτατορίας τιμάται κάθε χρόνο με εκδηλώσεις σε όλη τη χώρα – όμως δεν είναι αργία για όλους. Το καθεστώς λειτουργίας διαφέρει ανάλογα με τη βαθμίδα εκπαίδευσης και τον επαγγελματικό κλάδο, ενώ στο κέντρο της Αθήνας εφαρμόζονται εκτεταμένες κυκλοφοριακές ρυθμίσεις λόγω των εκδηλώσεων και της πορείας.

Την Δευτέρα, όλα τα Πανεπιστήμια της χώρας θα παραμείνουν κλειστά, όπως κάθε χρόνο, ενώ δεν θα λειτουργήσουν τα φροντιστήρια και τα κέντρα ξένων γλωσσών.

Στα σχολεία, η ημέρα θα είναι διδακτικά αργία, αλλά η παρουσία των μαθητών παραμένει υποχρεωτική. Όπως προβλέπει η σχετική εγκύκλιος, οι μαθητές θα πρέπει να προσέλθουν κανονικά το πρωί της Δευτέρας, καθώς θα γίνει καταγραφή παρουσιών και οι απουσίες θα θεωρηθούν αδικαιολόγητες.

Μετά την προσέλευση, θα πραγματοποιηθούν αφιερωματικές εκδηλώσεις και δρώμενα για την εξέγερση του Νοεμβρίου 1973, τα οποία θα οργανωθούν από τις σχολικές κοινότητες.

Η επέτειος του Πολυτεχνείου τιμάται κάθε χρόνο ως σύμβολο αγώνα για τη δημοκρατία και την ελευθερία, με μαθητές και φοιτητές να καταθέτουν στεφάνια και να συμμετέχουν σε εκδηλώσεις μνήμης σε όλη τη χώρα

Για τους εργαζόμενους, τόσο στον δημόσιο όσο και στον ιδιωτικό τομέα, η 17η Νοεμβρίου δεν είναι αργία. Η εργάσιμη ημέρα εξελίσσεται κανονικά, χωρίς καμία διαφοροποίηση στο ωράριο.

Τι ισχύει για την εκπαίδευση

Σύμφωνα με το Προεδρικό Διάταγμα 79/2017, η 17η Νοεμβρίου είναι ημέρα σχολικών εκδηλώσεων για την επέτειο του Πολυτεχνείου. Τα σχολεία λειτουργούν κανονικά, χωρίς όμως να πραγματοποιούνται μαθήματα.

Οι μαθητές προσέρχονται το πρωί για να παρακολουθήσουν τις εορταστικές εκδηλώσεις μέσα στις σχολικές μονάδες. Μετά το πέρας τους αποχωρούν, ενώ ο Σύλλογος Διδασκόντων είναι υπεύθυνος για τη διάρκεια και το περιεχόμενο του προγράμματος. Οι γονείς ενημερώνονται για την ώρα λήξης, ώστε να προγραμματίσουν την παραλαβή των παιδιών. Το Ολοήμερο ακολουθεί την ίδια διαδικασία.

Για την Τριτοβάθμια Εκπαίδευση η 17η Νοεμβρίου είναι επίσημη αργία. Πανεπιστήμια, ανώτερες σχολές και ιδιωτικές εκπαιδευτικές δομές παραμένουν κλειστές. Φοιτητές, καθηγητές και διοικητικοί υπάλληλοι δεν έχουν καμία υποχρέωση, πέρα από όσους συμμετέχουν ενεργά σε εκδηλώσεις μνήμης.

Για τους εργαζόμενους στον δημόσιο και στον ιδιωτικό τομέα η 17η Νοεμβρίου δεν περιλαμβάνεται στις επίσημες αργίες του ελληνικού κράτους. Οι υπηρεσίες, οι επιχειρήσεις και τα καταστήματα λειτουργούν κανονικά, χωρίς διαφοροποίηση στο ωράριο.