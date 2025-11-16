Η συγκινητική ανάρτηση της μητέρας του.

Στην Ιταλία και συγκεκριμένα στο Τορίνο μεταφέρεται ο 18χρονος Μάριος για να δώσει μάχη ζωής ενάντια σε μια σπάνια ασθένεια που έχει και η οποία πλήττει το ήπαρ του.

Η μητέρα του, Εύη Βέρρη, έκανε γνωστή την είδηση και ευχαρίστησε την διοίκηση και τους γιατρούς στο νοσοκομείο στο Ρίο, όπου ο γιος της νοσηλευόταν αλλά και τον Πρύτανη του πανεπιστημίου Πατρών.

«Ο Μάριος είναι αγωνιστής μεγάλος και θα κερδίσει. Εγώ παίρνω κουράγιο από την δύναμή του και τον αγώνα», έγραψε σε ανάρτησή της.

«Το ταξίδι του Μάριου για την ζωή θα ξεκινήσει σε λίγες ώρες. Στην Ιταλία ,στο Τορίνο θα δώσει την μάχη για να κερδίσει μια κανονική ζωή.

Και όπως είπε ο ίδιος λίγο πριν διασωληνωθεί: Μαμά όλα θα πάνε τέλεια!!!Μην φοβάσαι..

Δεν υπάρχουν λόγια για να σας ευχαριστήσω ,δεν υπάρχουν λόγια για να ευχαριστήσω τη διοίκηση και τους εξαιρετικούς γιατρούς στο Ρίο και τον πρύτανη του πανεπιστημίου Πατρών

Ο Μάριος είναι αγωνιστής μεγάλος και θα κερδίσει. Εγώ παίρνω κουράγιο από την δύναμή του και τον αγώνα.

Θα σας ενημερώσω για την ώρα που θα φύγουμε..

Η συγκίνηση είναι τεράστια για την αγάπη σας…».

