Η ενέργεια αυτή παραβιάζει τις συμφωνίες για την προστασία της κυπριακής κυριαρχίας.

Ένταση επικράτησε στην περιοχή της Κύπρου λόγω πτήσεων τουρκικών μαχητικών αεροσκαφών F‑16 πάνω από την Πράσινη Γραμμή, που διαχωρίζει τα εδάφη της Κυπριακής Δημοκρατίας από τα κατεχόμενα.

Τα αεροσκάφη αυτά προχώρησαν σε παραβιάσεις του εναερίου χώρου, προκαλώντας ανησυχία και έντονη αντίδραση από την πλευρά της Λευκωσίας και των διεθνών φορέων.

Σύμφωνα με μαρτυρίες και διαθέσιμα βίντεο, τα τουρκικά F‑16 εκτελούσαν πτήσεις χαμηλού ύψους πάνω από τη νεκρή ζώνη, αγγίζοντας περιοχές που θεωρούνται ιδιαίτερα ευαίσθητες από στρατιωτικής πλευράς.

Υπενθυμίζεται ότι χθες το τουρκικό υπουργείο άμυνας μέσω του επίσημου του λογαριασμού στην πλατφόρμα X ανάρτησε φωτογραφία Τούρκου πιλότου ο οποίος φαίνεται να χαιρετά στρατιωτικά με φόντο τη σημαία του ψευδοκράτους στον Πεντάδαχτυλο.

Τη φωτογραφία του τουρκικού υπουργείου άμυνας συνόδευε λεζάντα η οποία έγραφε προκλητικά: “Η Τουρκική Δημοκρατία της Βόρειας Κύπρου είναι το όνομα ενός ευλογημένου έπους!”

ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΣΕ 2' Όσα πρέπει να ξέρετε

για να ξεκινήσετε τη μέρα σας. * Με την εγγραφή σας στο newsletter του Dnews, αποδέχεστε τους σχετικούς όρους χρήσης

{https://x.com/tcsavunma/status/1989671007981113667}

Η Κυπριακή Δημοκρατία και οι σύμμαχοί της παρακολουθούν στενά τα γεγονότα, υπογραμμίζοντας την ανάγκη τήρησης των διεθνών κανόνων και την αποφυγή ενεργειών που θα μπορούσαν να οδηγήσουν σε ακούσια κλιμάκωση.

Αναλυτές σημειώνουν ότι τέτοιες προκλήσεις έχουν στόχο όχι μόνο την επίδειξη ισχύος, αλλά και την αποστολή μηνυμάτων σχετικά με τα συμφέροντα και τις διεκδικήσεις της Τουρκίας στην Ανατολική Μεσόγειο.