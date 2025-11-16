Αδυνατεί να πιστέψει την ανάμειξή της σε ένα τέτοιο κύκλωμα.

Γνωστή αθλήτρια από τον χώρο της ενόργανης γυμναστικής είναι μεταξύ των συλληφθέντων στην υπόθεση με τις τηλεφωνικές απάτες που πραγματοποιούσε σπείρα σε βάρος ανυποψίαστων πολιτών.

Από τη μέχρι στιγμής έρευνα της Αστυνομίας έχουν εξιχνιαστεί 1.089 περιπτώσεις απατών με το παράνομο οικονομικό όφελος που αποκόμισαν τα μέλη της οργάνωσης να ανέρχεται σε τουλάχιστον 7.600.000 ευρώ.

Σύμφωνα με πληροφορίες η πρώην αθλήτρια της ενόργανης είχε υποστηρικτικό ρόλο στο ξέπλυμα χρήματος μελών του κυκλώματος, στο οποίο συμμετείχε και ο αδελφός της.

Μάλιστα, ο αδελφός της φέρεται να έχει αναγνωριστεί από θύμα ως το άτομο που είχε αρπάξει τιμαλφή μέσα από σπίτι κατά τη διάρκεια μίας από τις απάτες.

Ποια είναι η αθλήτρια της ενόργανης

Η αθλήτρια υπήρξε μια από τις πιο γνωστές στην ενόργανη γυμναστική και από τις κορυφαίες με μετάλλια σε Ευρωπαϊκά και Παγκόσμια Πρωταθλήματα. Εξαιρετική στις επιδόσεις, με εντυπωσιακή πειθαρχία και επιμονή, στοιχεία που σε συνδυασμό με το ταλέντο της την έκαναν να ξεχωρίσει.

ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΣΕ 2' Όσα πρέπει να ξέρετε

για να ξεκινήσετε τη μέρα σας. * Με την εγγραφή σας στο newsletter του Dnews, αποδέχεστε τους σχετικούς όρους χρήσης

Συμμετείχε για πρώτη φορά στους Ολυμπιακούς Αγώνες του 2004, σε ηλικία μόλις 16 ετών, ενώ τέσσερα χρόνια ακολούθησε και η συμμετοχή της στους Ολυμπιακούς Αγώνες του Πεκίνο (2008).

Φίλη της αθλήτριας και συναθλήτριά της, σχολιάζοντας την υπόθεση, τόνισε πως δεν μπορεί να το πιστέψει και πως ίσως να έχει γίνει κάποιο λάθος.

{https://exchange.glomex.com/video/v-dea76f6qq1wp?integrationId=40599y14juihe6ly}