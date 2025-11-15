Η υπόθεση αναδεικνύει τα σύνθετα ζητήματα της εποπτείας και της ψυχολογικής υποστήριξης των παιδιών που εμπλέκονται.

Στον Εύοσμο Θεσσαλονίκης σημειώθηκε πρόσφατα σοβαρό περιστατικό βίας μεταξύ ανηλίκων, που έχει προκαλέσει μεγάλη ανησυχία στην τοπική κοινωνία.

Δύο κορίτσια ηλικίας 13 ετών φέρονται να δέχθηκαν άγρια επίθεση από ομάδα έξι συνομήλικων κοριτσιών. Σύμφωνα με τις καταγγελίες, οι δράστιδες χρησιμοποίησαν μπουνιές και κλωτσιές, ενώ η σύγκρουση καταγράφηκε από μία από τις κατηγορούμενες με κινητό τηλέφωνο.

Η Αστυνομία προχώρησε άμεσα σε συλλήψεις των έξι κοριτσιών που εμπλέκονται στο περιστατικό.

Παράλληλα, ερευνάται και ο ρόλος των γονέων τους, καθώς η έλλειψη εποπτείας φαίνεται να συνέβαλε στο να εξελιχθεί η κατάσταση σε βίαιο περιστατικό.

Σύμφωνα με τις αρχές, οι γονείς των δραστών έχουν συλληφθεί για παραμέληση εποπτείας ανηλίκων, γεγονός που υπογραμμίζει τη σοβαρότητα της υπόθεσης.

Η Αστυνομία και οι αρμόδιες αρχές παρακολουθούν στενά την υπόθεση, προσπαθώντας να αποτρέψουν ανάλογα περιστατικά και να προστατεύσουν τα παιδιά από περαιτέρω κινδύνους.

