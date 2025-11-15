Οι τριήμερες εκδηλώσεις ολοκληρώνονται τη Δευτέρα 17/11, με την πορεία στην αμερικάνικη πρεσβεία.

Σήμερα, Σάββατο 15/11, άρχισαν οι τριήμερες εκδηλώσεις για την 52η εξέγερση του Πολυτεχνείου.

Οι τριήμερες εκδηλώσεις ολοκληρώνονται τη Δευτέρα 17/11, με την πορεία στην αμερικάνικη πρεσβεία.

Από τα ξημερώματα έχουν τεθεί σε ισχύ περιορισμοί στην στάθμευση και την κυκλοφορία αυτοκινήτων στην ευρύτερη περιοχή, οι οποίοι θα παραμείνουν σε ισχύ μέχρι το βράδυ της Δευτέρας.

Όπως κάθε χρόνο τις δύο πρώτες ημέρες οι πύλες άνοιξαν στις 9 το πρωί και κλείνουν στις 8 το βράδυ για την προσέλευση του κοινού. Τη Δευτέρα ανήμερα της επετείου οι πύλες θα ανοίξουν στις 9 και θα κλείσουν στις 13.00

Θα ακολουθήσει η ειδική τελετή μέσα στο Πολυτεχνείο και οι εκδηλώσεις θα ολοκληρωθούν με τη μεγάλη πορεία.

Τα καλέσματα για συμμετοχή

Σε κοινό κάλεσμά τους για συμμετοχή στην πορεία τη Δευτέρα 17 Νοέμβρη, στις 16.30 στα Προπύλαια, οι πάνω από 20 Φοιτητικοί Σύλλογοι της Αθήνας σημειώνουν, μεταξύ άλλων: «Τιμάμε τα 52 χρόνια από τον ξεσηκωμό του Πολυτεχνείου το 1973 στον δρόμο του αγώνα! Η Ιστορία διδάσκει και ο ξεσηκωμός του Πολυτεχνείου μάς δείχνει πως και τότε και τώρα και πάντα “μόνο ο λαός μπορεί να σώσει τον λαό”, βαδίζοντας στον δρόμο της αμφισβήτησης της κυρίαρχης πολιτικής και της ανατροπής της. Κανένας αντίπαλος δεν είναι ανίκητος όταν το κίνημα δυναμώνει και μπορεί να βάλει τη σφραγίδα του στις εξελίξεις! Εμπνεόμαστε από τους αγώνες του λαού μας συνεχίζοντας σήμερα τον αγώνα για τους ανεκπλήρωτους σκοπούς και τα ιδανικά τους. Στεκόμαστε με σεβασμό μπροστά στους νεκρούς, στους φυλακισμένους και βασανισμένους, σε όλους όσοι συνέβαλαν στην αντιδικτατορική πάλη. Οι αγώνες των φοιτητών όταν συναντηθούν με τους αγώνες των εργαζομένων μπορούν να αποκτήσουν ανυπολόγιστη δύναμη. Η αγανάκτηση για όσα ζούμε μπορεί να μετατραπεί σε ένα μεγάλο οργανωμένο και πανελλαδικά συντονισμένο κίνημα διεκδίκησης και αγώνα για να μπουν μπροστά οι σύγχρονες ανάγκες μας, να αντιπαρατεθούμε στην πολιτική των κυβερνήσεων και της ΕΕ. Τα επίκαιρα μηνύματα μένουν ζωντανά!».

Η Ομοσπονδία Γονέων Αττικής καλεί τις Ενώσεις Γονέων και τους Συλλόγους της Αττικής να συμμετέχουν μαζικά στην κατάθεση στεφάνων της Ομοσπονδίας την Κυριακή στις 14.30 στο Πολυτεχνείο, και σημειώνει μεταξύ άλλων: «Γονείς, μαθητές και εκπαιδευτικοί τιμάμε την εξέγερση του Πολυτεχνείου! Συμμετέχουμε μαζικά στις εκδηλώσεις στα σχολεία και στον χώρο του Πολυτεχνείου! Κρατάμε ζωντανά τα ανεκπλήρωτα οράματά της και αγωνιζόμαστε να γίνουν πράξη!».

Στο μήνυμά της η ΓΣΕΕ αναφέρει: «Η ΓΣΕΕ τιμά την 17η Νοέμβρη, επέτειο της εξέγερσης του Πολυτεχνείου, η οποία αποτέλεσε σύμβολο αγώνα για τη δημοκρατία, την ελευθερία και τα κοινωνικά δικαιώματα. Η θυσία εκείνης της εποχής μας υπενθυμίζει ότι η δημοκρατία και τα κοινωνικά δικαιώματα δεν είναι πάντα δεδομένα, αλλά κατακτώνται μέσα από διαρκή αγώνα. Το εργατικό κίνημα, σε εξαιρετικά δύσκολες περιστάσεις, στήριξε από την πρώτη στιγμή τον αγώνα των φοιτητών. Χιλιάδες εργαζόμενοι βρέθηκαν στο χώρο του Πολυτεχνείου και συνέδραμαν την φοιτητική εξέγερση κατά του ξενοκίνητου καθεστώτος των συνταγματαρχών. Είναι χαρακτηριστικό ότι στην πρώτη Συντονιστική Επιτροπή που εξελέγη το απόγευμα της 14ης Νοέμβρη μέσα στο χώρο του Πολυτεχνείου συμμετείχαν δύο εκπρόσωποι των εργατών.

Σήμερα, πολλά από τα αιτήματα της γενιάς του Πολυτεχνείου παραμένουν επίκαιρα. Δημόσια και δωρεάν ποιοτική Παιδεία, εργασία και ζωή με αξιοπρέπεια, κοινωνικά δικαιώματα είναι κοινά πεδία αγώνα για τη νεολαία και για το οργανωμένο κίνημα της εργασίας. Η ιστορική μνήμη είναι οδηγός για τη δράση μας: κάθε εργαζόμενος, κάθε νέος, έχουν δικαίωμα σε ένα καλύτερο αύριο. Η ΓΣΕΕ καλεί τις εργαζόμενες και τους εργαζόμενους, τις νέες και τους νέους, κάθε πολίτη, να συμμετάσχουν την ερχόμενη Δευτέρα στην καθιερωμένη πορεία προς την Αμερικανική Πρεσβεία ως έμπρακτη δήλωση ότι οι αξίες του Πολυτεχνείου παραμένουν ζωντανές και επίκαιρες. Αντιπροσωπεία της Συνομοσπονδίας θα καταθέσει στεφάνι στο χώρο του Πολυτεχνείου».

Στη διακήρυξη της ΑΔΕΔΥ για την επέτειο του Πολυτεχνείου σημειώνεται μεταξύ άλλων ότι «η παρακαταθήκη του αντιδικτατορικού αγώνα και της εξέγερσης του Πολυτεχνείου ενάντια στην αμερικανοκίνητη χούντα των συνταγματαρχών και η αγωνιστική στάση των χιλιάδων εργαζομένων, φοιτητών, αγωνιστών στις εξορίες, στα κολαστήρια των φυλακών και στα βασανιστήρια της ΕΑΤ-ΕΣΑ, φωτίζουν και αποτελούν έμπνευση και φάρο και για τους δικούς μας αγώνες.

Ο αγώνας για την επιβίωση είναι καθημερινός. Και οι συνθήκες δυσκολεύουν. Οι εργαζόμενοι βιώνουμε ήδη με τον πιο οξυμένο τρόπο τις συνέπειες της ενεργειακής κρίσης και της ακρίβειας που σαρώνουν τα λαϊκά εισοδήματα, καθώς το κόστος ζωής διαρκώς αυξάνεται, ενώ οι μισθοί παραμένουν απελπιστικά χαμηλοί. Παράλληλα, οι αντεργατικοί νόμοι της Νέας Δημοκρατίας καταργούν θεμελιώδη εργασιακά, κοινωνικά και δημοκρατικά δικαιώματα. Η νεοφιλελεύθερη επίθεση της Κυβέρνησης στα βασικά κοινωνικά αγαθά της Υγείας, της Παιδείας, της Κοινωνικής Ασφάλισης, της περίθαλψης έχει οδηγήσει στο δραστικό περιορισμό του δημόσιου χαρακτήρα και των υπηρεσιών εις βάρος του λαού και των εργαζομένων.

Εργαζόμενες και εργαζόμενοι, συναδέλφισσες και συνάδελφοι, νέοι και νέες, για όλους τους παραπάνω λόγους σας καλούμε να βαδίσουμε μαζί στο δρόμο του Νοέμβρη. Πιστεύουμε ακράδαντα ότι το Πολυτεχνείο ζει στους αγώνες του σήμερα. Στους αγώνες για τη δημοκρατία, για δουλειές με δικαιώματα και καλούς μισθούς, για δημόσια και δωρεάν παιδεία, στο νέο αντιπολεμικό κίνημα, στους αγώνες ενάντια στην ακρίβεια. Απευθύνουμε κάλεσμα σε όλους τους εργαζόμενους και τις εργαζόμενες, στη νέα γενιά της Πατρίδας μας, στους συναδέλφους μας στη δουλειά που, καθημερινά, δίνουμε μαζί τον αγώνα της επιβίωσης, τον αγώνα για να ζήσουμε τις οικογένειές μας, τον αγώνα για ένα καλύτερο μέλλον, ατομικό και συλλογικό. Για εμάς. Για τα παιδιά μας.

Σήμερα είναι πια καθαρό σε όλες και όλους πως δεν πάει άλλο αυτή η κατάσταση δεν μπορεί να συνεχιστεί. Η Εκτελεστική Επιτροπή της Α.Δ.Ε.Δ.Υ. σας καλεί να συμμετέχετε μαζικά και αγωνιστικά στις εκδηλώσεις τιμής και μνήμης για τους ηρωικούς αγωνιστές της εξέγερσης της 17ης Νοέμβρη 1973, καθώς και στην πορεία που θα πραγματοποιηθεί τη Δευτέρα, 17 Νοεμβρίου 2025, προς την Αμερικανική Πρεσβεία (συγκέντρωση ώρα 15.30, στην Πλατεία Κλαυθμώνος), αλλά και στις εκδηλώσεις μνήμης σε άλλες πόλεις της χώρας».

Σε ισχύ κυκλοφοριακές ρυθμίσεις

Έκτακτες κυκλοφοριακές ρυθμίσεις είναι σε ισχύ από σήμερα Σάββατο (15/11) έως και την Τρίτη (18/11), στο κέντρο της Αθήνας, λόγω των εκδηλώσεων για την επέτειο του Πολυτεχνείου.

Απαγόρευση της στάσης και στάθμευσης, καθώς και διακοπή της κυκλοφορίας των οχημάτων, οι οποίες θα πραγματοποιηθούν σταδιακά και ανάλογα με τις παρουσιαζόμενες κυκλοφοριακές συνθήκες, από την 06.00΄ ώρα του Σαββάτου 15-11-2025 έως την 06.00΄ ώρα της Τρίτης 18-11-2025, ως εξής:

Στουρνάρη, στο τμήμα της μεταξύ της Πλ. Εξαρχείων και της οδού Γ΄ Σεπτεμβρίου.

28ης Οκτωβρίου (Πατησίων), στο τμήμα της μεταξύ των οδών Κοδριγκτώνος και Ελ. Βενιζέλου (Πανεπιστημίου) και στα δύο (2) ρεύματα κυκλοφορίας, καθώς και στις καθέτους αυτής μέχρι την πρώτη παράλληλη οδό.

Πεζόδρομος Τοσίτσα.

Πεζόδρομος Πολυτεχνείου.

Μπουμπουλίνας, στο τμήμα της μεταξύ της οδού Στουρνάρη και της Λ. Αλεξάνδρας.

Τζωρτζ, στο τμήμα της μεταξύ των οδών Στουρνάρη και Καποδιστρίου.

Μπόταση, στο τμήμα της μεταξύ των οδών Στουρνάρη και Καποδιστρίου.

Κάνιγγος, στο τμήμα της μεταξύ των οδών Στουρνάρη και Χαλκοκονδύλη.

Σολωμού, στο τμήμα της μεταξύ της οδού Γ΄ Σεπτεμβρίου και της Πλ. Εξαρχείων.

Καποδιστρίου, στο τμήμα της μεταξύ των οδών Μπόταση και Γ΄ Σεπτεμβρίου.

Πλατεία Εξαρχείων.

Χαλκοκονδύλη, στο τμήμα της μεταξύ της οδού Γ΄ Σεπτεμβρίου και της Πλ. Κάνιγγος.

Αβέρωφ, στο τμήμα της μεταξύ των οδών 28ης Οκτωβρίου (Πατησίων) και Μάρνης.

Βερανζέρου, στο τμήμα της μεταξύ των οδών Κάνιγγος και Μάρνης.

Σπ. Τρικούπη, στο τμήμα της μεταξύ της Λ. Αλεξάνδρας και της Πλ. Εξαρχείων.

Σόλωνος, στο τμήμα της μεταξύ των οδών Ιπποκράτους και Πατούσα.

Απαγόρευση της στάσης και στάθμευσης των οχημάτων, την Δευτέρα 17-11-2025 από ώρα 06.00΄καθώς και σταδιακή διακοπή της κυκλοφορίας αυτών από μεσημβρινές ώρες μέχρι το πέρας των εκδηλώσεων:

Ελ. Βενιζέλου (Πανεπιστημίου), σε όλο το μήκος της και στις καθέτους αυτής μέχρι την πρώτη παράλληλη οδό.

Πλατεία Ομονοίας.

Αιόλου, στο τμήμα της μεταξύ των οδών Ελ. Βενιζέλου (Πανεπιστημίου) και Σταδίου.

Σταδίου, σε όλο το μήκος της και στις καθέτους αυτής μέχρι την πρώτη παράλληλη οδό.

Πλατεία Συντάγματος.

Β. Γεωργίου Α΄, σε όλο το μήκος της.

Λ. Βασ. Σοφίας, σε όλο το μήκος της και στα δύο (2) ρεύματα κυκλοφορίας, καθώς και στις καθέτους αυτής μέχρι την πρώτη παράλληλη οδό.

Ακαδημίας, σε όλο το μήκος της, καθώς και στις καθέτους αυτής μέχρι την πρώτη παράλληλη οδό.

Λ. Αλεξάνδρας, σε όλο το μήκος της και στα δύο (2) ρεύματα κυκλοφορίας, καθώς και στις καθέτους αυτής μέχρι την πρώτη παράλληλη οδό.

Γέλωνος, στο τμήμα της μεταξύ των οδών Δορυλαίου και Π. Κόκκαλη.

Π. Κόκκαλη, στο τμήμα της μεταξύ της οδού Γέλωνος και της Λ. Βασ. Σοφίας.

Δορυλαίου, στο τμήμα της μεταξύ της οδού Π. Κυριακού και της Λ. Βασ. Σοφίας.

Λ. Βασ. Αμαλίας, σε όλο το μήκος της, καθώς και στις καθέτους αυτής μέχρι την πρώτη παράλληλη οδό.

Φιλελλήνων, σε όλο το μήκος της, καθώς και στις καθέτους αυτής μέχρι την πρώτη παράλληλη οδό.

Λ. Συγγρού, στο τμήμα της μεταξύ της οδού Αθ. Διάκου και της Λ. Βασ. Αμαλίας.

Π. Τσαλδάρη (Πειραιώς), στο τμήμα της μεταξύ της Ιεράς Οδού και της Πλ. Ομονοίας.

Αθηνάς, σε όλο το μήκος της.

Ερμού, στο τμήμα της μεταξύ των οδών Αθηνάς και Π. Τσαλδάρη (Πειραιώς).

Τσόχα, σε όλο το μήκος της.

Σούτσου, στο τμήμα της μεταξύ της Πλ. Μαβίλη και της οδού Τσόχα.

Ζαχάρωφ, στο τμήμα της μεταξύ των Λεωφόρων Αλεξάνδρας και Βασ. Σοφίας.

Λ. Κηφισίας, στο τμήμα της μεταξύ των Λεωφόρων Κατεχάκη και Αλεξάνδρας, στο ρεύμα κυκλοφορίας προς Αθήνα.

Λ. Μεσογείων, στο τμήμα της μεταξύ της Λ. Κατεχάκη και της οδού Φειδιππίδου, στο ρεύμα κυκλοφορίας προς Αθήνα.

Φειδιππίδου, στο τμήμα της μεταξύ των Λεωφόρων Μεσογείων και Βασ. Σοφίας.

Μιχαλακοπούλου, στο τμήμα της μεταξύ των οδών Φειδιππίδου και Σπ. Μερκούρη και στα δύο (2) ρεύματα κυκλοφορίας.

Λ. Βασ. Κων/νου, σε όλο το μήκος της, στο ρεύμα κυκλοφορίας προς Κηφισιά.

Αρδηττού, σε όλο το μήκος της, στο ρεύμα κυκλοφορίας προς τη Λ. Βασ. Κων/νου.

Βασ. Αλεξάνδρου, στο τμήμα της μεταξύ της Λ. Βασ. Σοφίας και της οδού Μιχαλακοπούλου.

Βεντήρη, στο τμήμα της μεταξύ της Λ. Βασ. Σοφίας και της οδού Μιχαλακοπούλου.

Χατζηγιάννη Μέξη στο τμήμα της μεταξύ της Λ. Βασ. Σοφίας και της οδού Μιχαλακοπούλου.

Ηριδανού, στο τμήμα της μεταξύ της Λ. Βασ. Σοφίας και της οδού Μιχαλακοπούλου.

Παπαδιαμαντοπούλου, στο τμήμα της μεταξύ της οδού Μιχαλακοπούλου και της Λ. Βασ. Σοφίας.

Αιγινήτου, στο τμήμα της μεταξύ της Λ. Βασ. Σοφίας και της οδού Παπαδιαμαντοπούλου.

Λούρου, στο τμήμα της μεταξύ της Λ. Βασ. Σοφίας και της οδού Μιχαλακοπούλου.

Λαμψάκου, στο τμήμα της μεταξύ της Λ. Βασ. Σοφίας και της οδού Μιχαλακοπούλου.

Σεμιτέλου στο τμήμα της μεταξύ της Λ. Βασ. Σοφίας και της οδού Μιχαλακοπούλου.

Κερασούντος, στο τμήμα της μεταξύ της Λ. Βασ. Σοφίας και της οδού Μιχαλακοπούλου.

Καρτάλη, στο τμήμα της μεταξύ της Λ. Βασ. Σοφίας και της οδού Έβρου.

Λυκαονίας, στο τμήμα της μεταξύ της Λ. Βασ. Σοφίας και της οδού Έβρου.

Αγγ. Πυρρή, στο τμήμα της μεταξύ της Λ. Βασ. Σοφίας και της οδού Έβρου.

Ξενίας, στο τμήμα της μεταξύ της Λ. Βασ. Σοφίας και της οδού Μιχαλακοπούλου.

Όπως επισημαίνεται από την ΕΛΑΣ οι παραπάνω κυκλοφοριακές ρυθμίσεις θα πραγματοποιούνται σταδιακά και ανάλογα με τις παρουσιαζόμενες κυκλοφοριακές συνθήκες.

Ακόμη, σύμφωνα με απόφαση της «Οδικές Συγκοινωνίες Α.Ε.», θα πραγματοποιηθούν τροποποιήσεις στα δρομολόγια και τις στάσεις των συγκοινωνιακών μέσων (Λεωφορεία – Τρόλεϊ).

Παράλληλα από τη Διεύθυνσή Τροχαίας Αττικής σχεδιάστηκαν και θα ληφθούν μέτρα διευκόλυνσης της κυκλοφορίας στην ευρύτερη περιοχή του κέντρου της Αθήνας.

Η ΕΛΑΣ απευθύνει έκκληση στους οδηγούς από σήμερα Σάββατο 15-11-2025 έως και τη Δευτέρα 17-11-2025, να αποφύγουν την κίνηση και στάθμευση των οχημάτων τους στους χώρους των εκδηλώσεων, της διαδρομής της πορείας και πέριξ της Πρεσβείας των Η.Π.Α., καθώς επίσης και στην ευρύτερη περιοχή του κέντρου, τόσο για την εξυπηρέτησή τους, όσο και για την αποτροπή πρόσθετων κυκλοφοριακών προβλημάτων.