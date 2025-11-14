Τον Δεκέμβριο «θα εντατικοποιηθούν» οι διαπραγματεύσεις μεταξύ Ελλάδας και Ισραήλ.

Η Ελλάδα συζητά με το Ισραήλ την αγορά σύγχρονων πυραυλικών συστημάτων για την «Ασπίδα του Αχιλλέα», σύμφωνα με πηγές του Reuters.

«Θέλουμε να αγοράσουμε 36 συστήματα πυροβολικού PULS και αντιαεροπορικά για την “Ασπίδα του Αχιλλέα”. Οι διαπραγματεύσεις με το Ισραήλ θα εντατικοποιηθούν τον επόμενο μήνα», δήλωσε Έλληνας αξιωματούχος που μίλησε στο ειδησεογραφικό πρακτορείο. Ελληνικές εταιρείες θα έχουν συμμετοχή στο πρότζεκτ κατά περίπου 25%, συμπλήρωσε.

Το κόστος των 36 συστημάτων PULS, που κατασκευάζονται από την ισραηλινή Elbit, εκτιμάται σε 650 εκατομμύρια ευρώ, δήλωσε ο ίδιος αξιωματούχος και πρόσθεσε ότι θα χρησιμοποιηθούν για την προστασία των συνόρων της Ελλάδας με την Τουρκία.

Δεύτερος Έλληνας αξιωματούχος επιβεβαίωσε ότι γίνονται διαπραγματεύσεις. Η ίδια πηγή ανέφερε πως το 2024 η Αθήνα εξέφρασε ενδιαφέρον για την αγορά αντιαεροπορικών και σύγχρονων συστημάτων πυροβολικού από το Ισραήλ, ωστόσο ο οι στρατιωτικές επιχειρήσεις στη Γάζα ανέβαλαν αυτές τις συνομιλίες.

Το Reuters υπενθυμίζει πως η Ελλάδα σκοπεύει να δαπανήσει περίπου 28 δισεκατομμύρια έως το 2036 για τον εκσυγχρονισμό των ενόπλων δυνάμεων. Περίπου 3 δισεκατομμύρια θα χρησιμοποιηθούν για τη δημιουργία ενός αντιαεροπορικού και αντι-drone θόλου, της «Ασπίδας του Αχιλλέα». Επίσης, η Αθήνα σχεδιάζει την αγορά μαχητικών αεροσκαφών stealth, φρεγατών και υποβρυχίων από τις ΗΠΑ και την Ευρώπη, συμπληρώνει το ειδησεογραφικό πρακτορείο.