Πρόκειται για 29 Αιγύπτιους και έναν υπήκοο Μπαγκλαντές, οι οποίοι μετά την ετυμηγορία του δικαστηρίου μεταφέρθηκαν στο τμήμα Μεταγωγών των Σερρών και αναμένεται να οδηγηθούν σε σωφρονιστικά καταστήματα.

Από τρία χρόνια έως τρία χρόνια και 7 μήνες επέβαλε το Πλημμελειοδικείο των Σερρών ποινές φυλάκισης για τους 30 που αποπειράθηκαν να αποδράσουν από την κλειστή δομή μεταναστών στις Σέρρες.

Οι 30 μετανάστες, οι οποίοι κατηγορούνταν για συμμετοχή στα επεισόδια, την Τετάρτη 12 Νοεμβρίου, στην κλειστή δομή προσωρινής φιλοξενίας αιτούντων άσυλο στη θέση «Κλειδί» του δήμου Σιντικής Σερρών, κρίθηκαν ένοχοι για στάση και, κατά περίπτωση, για διέγερση σε διάπραξη εγκλημάτων και βία κατά υπαλλήλων.

Το δικαστήριο αποφάσισε την έκτιση των ποινών, καθώς αυτές δεν ανεστάλησαν.

Με πληροφορίες του ΑΠΕ