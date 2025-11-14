Σύμφωνα με τους ειδικούς του ΕΚΠΑ, αν και η πνιγμονή αποτελεί διαχρονικό και καλά τεκμηριωμένο κίνδυνο, η εξάπλωση των μέσων κοινωνικής δικτύωσης έχει εισαγάγει νέες απειλές, ιδιαίτερα για τους εφήβους και τους νεαρούς ενηλίκους.

Κρίσιμη παραμένει η κατάσταση της υγείας του 22χρονου, ο οποίος επιχείρησε να καταπιεί ένα ολόκληρο μπέργκερ χωρίς να το μασήσει, στο πλαίσιο ενός επικίνδυνου διαδικτυακού challenge. Ο νεαρός νοσηλεύεται στη Μονάδα Εντατικής Θεραπείας (ΜΕΘ) του νοσοκομείου «Γ. Γεννηματάς».

Ειδικοί από το ΕΚΠΑ επισημαίνουν τους κινδύνους από ανάλογα challenges που είναι δημοφιλή στο διαδίκτυο βάζοντας σε κίνδυνος ιδιαίτερα τους εφήβους.

Ακολουθούν παραδείγματα από πρόσφατες διαδικτυακές τάσεις, επικίνδυνες για την υγεία, σύμφωνα με την καθηγήτρια Θεραπευτικής - Επιδημιολογίας - Προληπτικής Ιατρικής, παθολόγος (Θεραπευτική Κλινική Ιατρικής Σχολής ΕΚΠΑ, Νοσοκομείο Αλεξάνδρα) Θεοδώρα Ψαλτοπούλου και την Αλεξάνδρα Σταυροπούλου (βιολόγος):

Plan B Pregnancy Test Challenge

Η πρόκληση Plan B Pregnancy Test Challenge, περιλαμβάνει το άνοιγμα ενός τεστ εγκυμοσύνης και την κατάποση του μικρού απορροφητικού χαπιού που βρίσκεται στο εσωτερικό του. Αν και η ουσία που περιέχει δεν είναι τοξική, το ίδιο το αντικείμενο μπορεί εύκολα να προκαλέσει πνιγμονή. Η λάθος αντίληψη ότι αυτό το χάπι έχει φαρμακευτική δράση, οδηγεί πολλούς σε απερίσκεπτη κατανάλωση.

Cinnamon Challenge

Ακόμη πιο γνωστή είναι η Cinnamon Challenge, όπου κάποιος προσπαθεί να καταπιεί μία κουταλιά κανέλας χωρίς νερό. Η τεράστια ποσότητα λεπτής σκόνης κάνει την κατάποση σχεδόν αδύνατη και προκαλεί έντονο βήχα, πνιγμονή και συχνά εισρόφηση του υλικού στους πνεύμονες. Η κατάσταση αυτή μπορεί να οδηγήσει σε φλεγμονή, πνευμονία ή ακόμη και σε αναπνευστική ανεπάρκεια.

Tide Pod Challenge

Παρόμοιοι κίνδυνοι εμφανίζονται και σε άλλες προκλήσεις, όπως η Tide Pod Challenge, κατά την οποία οι συμμετέχοντες δαγκώνουν ή καταπίνουν κάψουλες απορρυπαντικού.

Όταν η κάψουλα σπάσει στο στόμα, η ξαφνική απελευθέρωση του πολύ συμπυκνωμένου απορρυπαντικού αυξάνει τις πιθανότητες λάθος κατάποσης ή εισρόφησης του υγρού στους πνεύμονες - κάτι που μπορεί να προκαλέσει χημικά εγκαύματα, σοβαρό πνίξιμο ή αναπνευστική δυσχέρεια.

«Το κοινό στοιχείο όλων αυτών των προκλήσεων είναι ότι ωθούν τους συμμετέχοντες να τοποθετούν στο στόμα τους ουσίες και αντικείμενα που δεν προορίζονται για κατάποση και συχνά έχουν φυσικές ιδιότητες που ευνοούν την απόφραξη του αεραγωγού. Η πίεση για συμμετοχή, ο φόβος κοινωνικού αποκλεισμού και η επιθυμία προβολής οδηγούν πολλούς εφήβους σε ενέργειες που μπορεί να αποβούν μοιραίες», αναφέρουν οι επιστήμονες.