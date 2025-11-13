«Μόνο με θαύμα θα ζήσει» δηλώνει ο πρόεδρος της ΠΟΕΔΗΝ.

Συνεχίζει να νοσηλεύεται διασωληνωμένος σε κρίσιμη κατάσταση με τους γιατρούς να προσμένουν σε ένα θαύμα ο 22χρονος που προσπάθησε να καταπιεί αμάσητο ένα μπέργκερ γεγονός που οδήγησε σε απόφραξη των αεραγωγών.

Ο 22χρονος μεταφέρθηκε εσπευσμένα στο Νοσοκομείο «Γ. Γεννηματάς», όπου εισήχθη στη Μονάδα Εντατικής Θεραπείας και πλέον δίνει μάχη για τη ζωή του. Σύμφωνα με τον πρόεδρο της ΠΟΕΔΗΝ, Μιχάλη Γιαννάκο, η κατάσταση του νεαρού είναι εξαιρετικά σοβαρή, καθώς ο εγκέφαλός του υπέστη υποξία – δηλαδή έλλειψη οξυγόνου – και οι βλάβες θεωρούνται μη αναστρέψιμες. «Πώς είναι δυνατόν ένα νέο άτομο να υποβάλλει τον εαυτό του σε αυτόν τον κίνδυνο και να δεχτεί ένα μπέργκερ αμάσητο;», διερωτήθηκε ο κ. Γιαννάκος.

«Ούτε με λαβή Χάιμλιχ δεν σωζόταν ο 22χρονος»

Ο ίδιος πρόσθεσε ότι ακόμα κι αν είχαν παρασχεθεί πρώτες βοήθειες, η παρέμβαση από έμπειρο γιατρό ήταν απαραίτητη, καθώς όταν η τραχεία φράζει, ο εγκέφαλος μένει χωρίς οξυγόνο και οι βλάβες είναι ανεπανόρθωτες. «Η τραχεία φράζει και το μπέργκερ δεν μπορεί να απορροφηθεί από τον οργανισμό. Ο εγκέφαλος υπέστη υποξία», τόνισε χαρακτηριστικά.

