«Με ένα θαύμα μόνο θα σωθεί ο 22χρονος» ανέφερε ο πρόεδρος της ΠΟΕΔΗΝ.

Κρίσιμες είναι οι επόμενες ώρες για την υγεία του 22χρονου από το Κορωπί που νοσηλεύεται διασωληνωμένος στη ΜΕΘ του νοσοκομείου «Γ. Γεννηματάς», επιχειρώντας να καταπιεί ολόκληρο ένα μπέργκερ χωρίς να το μασήσει στο πλαίσιο ενός challenge.

Ο νεαρός υπέστη απόφραξη αεραγωγού και μεταφέρθηκε εσπευσμένα στο νοσοκομείο. Σύμφωνα με τα όσα έχουν γίνει γνωστά, ο 22χρονος βρισκόταν με φίλους του όταν αποφάσισαν να συμμετάσχουν σε στοίχημα με το συγκεκριμένο challenge που είναι δημοφιλές στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Στην προσπάθεια να καταπιεί το μπέργκερ ο 22χρονος «έσβησε» με τους φίλους του να καλούν εσπευσμένα το ΕΚΑΒ. Οι διασώστες τον επανέφεραν με ΚΑΡΠΑ και τον μετέφεραν άμεσα στο νοσοκομείο, όπου διασωληνώθηκε.

Πρόεδρος ΠΟΕΔΗΝ: «Μόνο ένα θαύμα θα τον σώσει»

Η κατάσταση της υγείας του παραμένει κρίσιμη, με τους γιατρούς να αναφέρουν σοβαρά προβλήματα σε ζωτικά όργανα, όπως τον εγκέφαλο και τα νεφρά. Ο Μιχάλης Γιαννάκος, πρόεδρος ΠΟΕΔΗΝ, δήλωσε στο MEGA ότι «Δυστυχώς η κατάστασή του είναι μη αναστρέψιμη. Με ένα θαύμα μονό θα σωθεί παρά τις προσπάθειες των γιατρών».

{https://exchange.glomex.com/video/v-de6u5mhsedyp?integrationId=40599y14juihe6ly}

Νωρίτερα για το συμβάν εχε τοποθετηθεί και η πρώην πρόεδρος ΕΙΝΑΠ, Ματίνα Παγώνη λέγοντας ότι «Είναι τραγικές καταστάσεις αυτές. Ενα 22χρονο παιδί που πήγε στο Κορωπί για να διασκεδάσει, αυτή τη στιγμή βρίσκεται διασωληνωμένο σε πολύ κρίσιμη κατάσταση, με σοβαρά προβλήματα στον εγκέφαλο, στους νεφρούς και σε όλα τα όργανα. Εβαλαν ένα στοίχημα και κατάπιε το μπέργκερ. Εφραξαν οι αρτηρίες και οι αεραγωγοί. Δεν υπήρξε κάποιος εκεί να τον βοηθήσει, δηλαδή να αποφράξει τον αεραγωγό. Εφτασε το ΕΚΑΒ, του έκαναν ΚΑΡΠΑ, τον έστειλαν στο νοσοκομείο, διασωληνώθηκε και τα πράγματα είναι πάρα πολύ σοβαρά». «Ας ελπίσουμε να υπάρξει βελτίωση τις επόμενες μέρες, αν και η κατάσταση είναι δύσκολη» συμπλήρωσε.

{https://exchange.glomex.com/video/v-de6n8xafsstt?integrationId=40599y14juihe6ly}