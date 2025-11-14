Ανθρωποκυνηγητό έχει εξαπολύσει η ΕΛΑΣ για την σύλληψη τεσσάρων ατόμων που εμπλέκονται σε διάρρηξη - που κατέληξε σε καταδίωξη, πυροβολισμούς και τραυματισμό αστυνομικών.

Όλα ξεκίνησαν όταν λίγο μετά τις 8 το βράδυ της Πέμπτης, η ΕΛΑΣ δέχτηκε κλήση για διάρρηξη σε μονοκατοικία στον Άγιο Δημήτριο.

Στο σημείο έφτασαν δύο μηχανές της ΔΙΑΣ, την ώρα που οι 4 διαρρήκτες έμπαιναν σε αυτοκίνητο με σκοπό να διαφύγουν. Καθώς οι μηχανές τους «έκοβαν» τον δρόμο, οι άγνωστοι δεν δίστασαν να κάνουν όπισθεν και να εμβολίσουν τις μηχανές - τραυματίζοντας 3 αστυνομικούς ελαφρά.

Σημειώνεται πως οι αστυνομικοί έκαναν χρήση των όπλων τους και πυροβόλησαν πέντε με έξι φορές χτυπώντας τα λάστιχα του οχήματος των διαρρηκτών. Το όχημα ακινητοποιήθηκε εντέλει στην οδό Κατριβάνου, όμως οι δράστες διέφυγαν πεζή.

Σύμφωνα με την ΕΡΤ, οι δράστες είναι Ρομά.

