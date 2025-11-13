Δεν έχουν τέλος οι αποκαλύψεις για τον ψευτοϊερέα που προφυλακίστηκε για εμπλοκή στο κύκλωμα που διακινούσε ναρκωτικά σχεδόν σε όλη τη χώρα.

Ο 46χρονος ψευτοϊερέας, που παρουσιαζόταν ως «Αρχιεπίσκοπος» και είχε έντονη παρουσία στο YouTube, φέρεται να είχε στήσει ένα ολόκληρο κύκλωμα διακίνησης ναρκωτικών, εκμεταλλευόμενος την εμπιστοσύνη των πιστών του. Σύμφωνα με τη δικογραφία, στο εκκλησάκι της οδού Λιοσίων όπου λειτουργούσε, φυλάσσονταν μεγάλες ποσότητες κοκαΐνης και κάνναβης. Ο ίδιος και οι δύο συνεργοί του – επίσης ρασοφόροι – παραλάμβαναν, έκρυβαν και διακινούσαν τα ναρκωτικά, με τον ψευτοπαπά να παριστάνει τον «πνευματικό» σωτήρα ανθρώπων που πάλευαν με την εξάρτηση.

O ρασοφόρος κατάφερε να φτιάξει την εκκλησία στη Λιοσίων μετά από μία μεγάλη δωρεά την οποία έκανε μία Ελληνίδα ομογενής του Καναδά και καρκινοπαθής. Το ποσό το οποίο έδωσε είναι 200.000 ευρώ ενώ η γυναίκα πλέον δεν βρίσκεται στη ζωή.

{https://exchange.glomex.com/video/v-de7ocu2jo1ap?integrationId=40599y14juihe6ly}

Η φερόμενη ως «αρχηγός» του κυκλώματος, 52 ετών, υποστήριξε στην απολογία της πως ήταν χρήστρια που παρασύρθηκε από τον ιερέα: «Μου είπε ότι κι εκείνος ήταν χρήστης. Με εκμεταλλεύτηκε μέσα από την εξομολόγηση. Του έδινα χρήματα για τον ναό, κι εκείνος τα συμψήφιζε με τις δόσεις που μου έδινε», ανέφερε χαρακτηριστικά.

{https://exchange.glomex.com/video/v-de7o6q3uo54p?integrationId=40599y14juihe6ly}

ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΣΕ 2' Όσα πρέπει να ξέρετε

για να ξεκινήσετε τη μέρα σας. * Με την εγγραφή σας στο newsletter του Dnews, αποδέχεστε τους σχετικούς όρους χρήσης

Αντίθετα, ο ίδιος ο ρασοφόρος παραδέχτηκε ότι διακινούσε κοκαΐνη, προσπαθώντας όμως να μεταφέρει την ευθύνη αλλού: «Η αρχηγός και ο βοηθός της έφερναν και έκρυβαν τα ναρκωτικά. Είμαι χρήστης και γι’ αυτό έμπλεξα. Τα λεφτά τα είχαμε ανάγκη».

Χρήστης κοκαΐνης δηλώνει και ο 40χρονος ρασοφόρος, βοηθός του αυτοαποκαλούμενου Αρχιεπισκόπου. «Μετέφερα τα 2,2 κιλά κοκαΐνης στη Ρόδο για να πάρω 2.000 ευρώ», υποστήριξε από πλευράς του. «Με συνέλαβαν στη Ρόδο γιατί είχα μια βαλίτσα με 2 κιλά κοκαΐνη. Μου την έδωσε ο 42χρονος να την πάω με το πλοίο στο νησί. Φοβήθηκα και την έστειλα ασυνόδευτη και εγώ πήγα με το αεροπλάνο. Είμαι χρήστης και το έκανα για να πάρω 2.000 ευρώ».

Τα κινητά τηλέφωνα που κατασχέθηκαν αναμένεται να αποκαλύψουν νέες συνομιλίες-«φωτιά», ενώ οι αρχές ερευνούν και πιθανές συνδέσεις του κυκλώματος με άλλες παράνομες δραστηριότητες, όπως μεταφορά μεταναστών και καλλιέργεια κάνναβης σε απομονωμένες περιοχές. Πίσω από τα ράσα και τα κηρύγματα περί «σωτηρίας», κρυβόταν μια σκοτεινή φάμπρικα εκμετάλλευσης, εξάρτησης και εύκολου χρήματος.

Σε διάλογο «φωτιά»ο ψευτοϊερέας και YouTuber συνομιλεί με το άτομο που παρίστανε τον ιερέα και συνελήφθη για τη διακίνηση των μεταναστών και βρίσκεται στα κρατητήρια.

-Έλα

-Έλα

-Τι έγινε

-Τι να γίνει, καλά

-Ε;

-Αύριο θα έρθει ο δικηγόρος

-Ναι

-Τη Δευτέρα θα πάω στον ανακριτή και βλέπουμε. Τι θα κάνω;

-Σε χτυπήσανε τίποτα;

-Ε;

-Σε χτυπήσανε;

-Όχι, όχι

-Ααα. Πως σου συμπεριφέρονται;

-Καλά μια χαρά. Δόξα τω Θεω

-Πώς τα βλέπεις τα πράγματα;

-Τι να σου πω δεν ξέρω, άκουσε με. Άμα χρειάζεται εγγύηση γι αυτά να δούμε μήπως μέσω δικηγόρου κάνεις εξουσιοδότηση να δώσουμε το σπίτι

-Θα δούμε, θα δούμε

-Αχνα ε; Αχνα μόνος σου

-Ναι ξέρω μην αγχώνεσαι. Το έχω τακτοποιήσει

-Άκουσε με. Εμείς δεν ξέραμε τίποτα. Δεν ξέρεις, βρήκες κάποιον Ομόνοια και τέτοια

-Μην αγχώνεσαι. Τα έχω τακτοποιήσει όλα Με ακούς;

-Τώρα με το δίπλωμα και αυτό. Ε, και για εκείνο έφαγα κλήση

-Ε;

-Έφαγα κλήση λέω και γι αυτό

-Έφαγες κλήση;

-Ναι για το δίπλωμα

-Ναι γιατί οδηγούσα χωρίς

-Ε, εντάξει χεστήκαμε ρε … Αυτό είναι το θέμα μας;

-Με συν όλα τα άλλα είναι και αυτό μέσα

-Ε εντάξει

-Θα δούμε τώρα τη Δευτέρα τι θα γίνει.

{https://exchange.glomex.com/video/v-de7o892wox9l?integrationId=40599y14juihe6ly}