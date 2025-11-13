Σε πολυκατοικία στην περιοχή της πλατείας Βουδ, στην Πάτρα.

Συναγερμός σήμανε στην Πάτρα, καθώς ένας άνδρας έχει ταμπουρωθεί σε διαμέρισμα και απειλεί να αυτοκτονήσει.

Νωρίτερα ο νεαρός άνδρας φέρεται να διέφυγε από ψυχιατρική κλινική, σύμφωνα με πληροφορίες της ιστοσελίδας thebest. Εκεί μεταφέρθηκε μετά τη σύλληψή του, κατά την οποία φέρεται να προσπάθησε να πάρει το όπλο αστυνομικού.

Ο άνδρας έχει ταμπουρωθεί σε διαμέρισμα πρώτου ορόφου, στην περιοχή της πλατείας Βουδ και νωρίτερα είχε βγει στο μπαλκόνι. «Αν είναι να με πάτε με ζουρλομανδύα στο ψυχιατρείο, βουτάω τώρα», φέρεται να είπε στους αστυνομικούς, σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες.

Στο σημείο έχει διακοπεί η κυκλοφορία των οχημάτων, ενώ διαπραγματεύσεις είναι σε εξέλιξη.