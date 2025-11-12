Η εξήγηση Ζιακόπουλου για τις αξιοσημείωτες θερμοκρασιακές διαφορές μέρας και νύχτας που θα νιώσουμε τις επόμενες μέρες.

Ο φθινοπωρινός καιρός συνεχίζεται με την πρόγνωση να δείχνει ότι θα κυλήσει σε ηλιόλουστες συνθήκες πλην ελαχίστων εξαιρέσεων. Στη Βόρεια Κρήτη ενδέχεται να σημειωθούν ασθενείς βροχές μικρής διάρκειας αύριο, Πέμπτη με την λοιπή χώρα να έχει καλοκαιρία σύμφωνα με την πρόγνωση του Δημήτρη Ζιακόπουλου στο ιστολόγιο του. Αντίστοιχα την Παρασκευή και το Σαββατοκύριακο, θα επικρατήσουν καλές καιρικές συνθήκες με ηλιοφάνεια.

Εκείνο όμως που τονίζει στην πρόγνωσή του ο κ. Ζιακόπουλος είναι ότι επόμενες μέρες θα έχουν «μεγάλο ημερήσιο θερμομετρικό εύρος». Όπως επεξηγεί οι «μέγιστες τιμές της θερμοκρασίας θα κυμανθούν σε επίπεδα κατά 2 με 3 βαθμούς υψηλότερα από τα κανονικά της εποχής, αλλά οι ελάχιστες τιμές της θερμοκρασίας στο εσωτερικό της ηπειρωτικής Ελλάδας θα είναι σχετικά χαμηλές, λόγω της ξαστεριάς, των ασθενών ανέμων και της μεγάλης πλέον διάρκειας της νύχτας (συνθήκες που ευνοούν την διά ακτινοβολίας απαγωγή θερμότητας προς το διάστημα).»

Η πρόγνωση του Δημήτρη Ζιακόπουλου

Ο συνδυασμός των υψηλών πιέσεων στα Β. Βαλκάνια με τις χαμηλές πιέσεις στην Α. Μεσόγειο προκαλεί στην περιοχή μας βόρειους ανέμους με ένταση ως τα 6 μποφόρ (ανατολικά και νότια πελάγη). Κατά τα άλλα, το νέο εικοσιτετράωρο (Πέμπτη), προβλέπεται γενικά ηλιοφάνεια. Στις εξαιρέσεις η Β. Κρήτη όπου θα υπάρχουν τοπικές νεφώσεις και ίσως σημειωθούν ασθενείς βροχές μικρής διάρκειας. Οι μέγιστες τιμές της θερμοκρασίας θα κυμανθούν σε επίπεδα κατά 2 με 3 βαθμούς υψηλότερα από τα κανονικά της εποχής, αλλά οι ελάχιστες τιμές της θερμοκρασίας στο εσωτερικό της ηπειρωτικής Ελλάδας θα είναι σχετικά χαμηλές, λόγω της ξαστεριάς, των ασθενών ανέμων και της μεγάλης πλέον διάρκειας της νύχτας (συνθήκες που ευνοούν την διά ακτινοβολίας απαγωγή θερμότητας προς το διάστημα).

Την Παρασκευή (14/11), γενικά, θα επικρατήσει ηλιοφάνεια. Το πρωί στα ηπειρωτικά θα σημειωθούν τοπικές ομίχλες. Οι άνεμοι θα πνέουν Β-ΒΔ στα δυτικά 3 με 4 μποφόρ, στα ανατολικά 4 με 5 και τοπικά στα Δωδεκάνησα 6 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή άνοδο.

Το Σαββατοκύριακο (15 - 16/11), προβλέπεται σχετικά ζεστός καιρός με αραιές νεφώσεις κατά τόπους πιο πυκνές και το πρωί ομίχλες. Οι Β-ΒΔ άνεμοι σταδιακά θα εξασθενήσουν και την Κυριακή βαθμιαία θα στραφούν σε Δ-ΝΔ με ένταση το πολύ 5 μποφόρ.