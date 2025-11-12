Ο νεαρός συμμετείχε σε ένα επικίνδυνο challenge.

Σε εξαιρετικά κρίσιμη κατάσταση νοσηλεύεται στο νοσοκομείο «Γεννηματάς» ένας 22χρονος, ο οποίος συμμετείχε σε επικίνδυνη πρόκληση που κυκλοφορεί στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.

Σύμφωνα με πληροφορίες, ο νεαρός επιχείρησε να καταπιεί ένα ολόκληρο μπέργκερ χωρίς να το μασήσει, στο πλαίσιο στοιχήματος με την παρέα του. Λίγα δευτερόλεπτα αργότερα έχασε τις αισθήσεις του, καθώς οι αεραγωγοί του φράχτηκαν.

Οι φίλοι του κάλεσαν αμέσως βοήθεια και ο 22χρονος μεταφέρθηκε εσπευσμένα στο νοσοκομείο, όπου παραμένει διασωληνωμένος. Οι γιατροί αναφέρουν ότι αντιμετωπίζει σοβαρά προβλήματα στον εγκέφαλο και στους νεφρούς, εξαιτίας της έλλειψης οξυγόνου.

Η πρόεδρος της ΕΙΝΑΠ, Ματίνα Παγώνη, δήλωσε ότι «επρόκειτο για ένα στοίχημα που έβαλε ο νεαρός και, όταν κατάπιε το μπέργκερ, οι αεραγωγοί του φράχτηκαν. Δυστυχώς, στο σημείο δεν υπήρχε κάποιος που να γνωρίζει πώς να τον βοηθήσει».

Η κ. Παγώνη υπογράμμισε, τέλος, τη σημασία της εκπαίδευσης στις πρώτες βοήθειες, σημειώνοντας πως «δεν είναι δύσκολο να φράξει ο αεραγωγός σε τέτοιες περιπτώσεις», και πως η σωστή γνώση αντιμετώπισης θα μπορούσε να αποτρέψει παρόμοια τραγικά περιστατικά.

{https://exchange.glomex.com/video/v-de6n8xafsstt?integrationId=40599y14juihe6ly}