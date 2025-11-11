Σε βάρος τους σχηματίστηκε δικογραφία για επικίνδυνες παρεμβάσεις στην οδική ασφάλεια και επικίνδυνη οδήγηση, ενώ, παράλληλα, θα επιβληθούν και πρόστιμα.

Σε εξέλιξη βρίσκεται η έρευνα των αρχών για το περιστατικό που σημειώθηκε το μεσημέρι της Κυριακής 9 Νοεμβρίου στο 11ο χιλιόμετρο της Νέας Εθνικής Οδού Σχηματαρίου – Χαλκίδας, όπου ομάδα ατόμων είχε συγκεντρωθεί για τη διεξαγωγή αυτοσχέδιων αγώνων ταχύτητας.

Σύμφωνα με ανακοίνωση της ΕΛ.ΑΣ., από το Τμήμα Τροχαίας Αυτοκινητοδρόμων ΠΑΘΕ Βοιωτίας, ύστερα από ανάλυση και αξιοποίηση προανακριτικού υλικού, ταυτοποιήθηκαν τέσσερις Έλληνες πολίτες για συμμετοχή στο υπό διερεύνηση περιστατικό. Πρόκειται για δύο άτομα που φέρεται να οδηγούσαν δίκυκλες μοτοσικλέτες κατά τη διάρκεια του αυτοσχέδιου αγώνα και για δύο ακόμη που βρίσκονταν στο σημείο ως θεατές.

Σε βάρος τους σχηματίστηκε δικογραφία κατά περίπτωση για επικίνδυνες παρεμβάσεις στην οδική ασφάλεια και επικίνδυνη οδήγηση, ενώ, παράλληλα, θα επιβληθούν και τα προβλεπόμενα διοικητικά πρόστιμα.

Η Αστυνομία συνεχίζει την έρευνα για την ταυτοποίηση και άλλων ατόμων που συμμετείχαν στη συγκέντρωση ή εμπλέκονται στη διοργάνωση των αυτοσχέδιων αγώνων. Με την ολοκλήρωση της προανακριτικής διαδικασίας, η δικογραφία θα υποβληθεί στην Εισαγγελία Πρωτοδικών Χαλκίδας.