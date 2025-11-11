Η κλήρωση του Λαϊκού Λαχείου, όπως κάθε Τρίτη, θα μεταδοθεί ζωντανά από το κανάλι του ΟΠΑΠ στο Youtube, στις 19:00.

Το Λαϊκό Λαχείο μοιράζει απόψε 2.000.000 ευρώ στην 45η κλήρωση.

Στην κλήρωση της προηγούμενης Τρίτης, την 44η κλήρωση του Λαϊκού Λαχείου τυχερός αριθμός αναδείχθηκε ο 62456, σειρά η 10η και στοιχείο το Γ.

Ο τυχερός λαχνός είχε πωληθεί και στην πρόσθετη κλήρωση αναδείχθηκε ο τυχερός διψήφιος 38. Ο τρίδυμος λαχνός κέρδισε συνολικά το ποσό των 300.000 ευρώ. Από την πρόσθετη κλήρωση δεν προέκυψε χρηματοδότηση του μεγάλου λαχνού της κλήρωσης και έτσι το γραμμάτιο με το στοιχείο Γ του πρώτου λαχνού κέρδισε 200.000 ευρώ ενώ τα συνολικά κέρδη της πεντάδας του πρώτου λαχνού κέρδισαν 250.000 ευρώ. Ο ίδιος αριθμός στις υπόλοιπες σειρές κέρδισε 15.000 ευρώ.

Ο αριθμός 22353 σε όλες τις σειρές κέρδισε 5.000 ευρώ ενώ από 1.000 ευρώ κέρδισαν ο εξής αριθμοί: 5213, 9430, 12579, 29500, 38269, 54396, 57180, 73148 και 78326.