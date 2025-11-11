Ο 29χρονος κατηγορείται για παραβάσεις της νομοθεσίας περί άσκοπων πυροβολισμών.

Συνελήφθη 29χρονος στον Άγιο Νικόλαο Κρήτης για μπαλωθιές σε γλέντι γάμου στην οικία του, το βράδυ της Κυριακής 9 Νοεμβρίου. Ο 29χρονος κατηγορείται για παραβάσεις της νομοθεσίας περί όπλων, άσκοπους πυροβολισμούς και παραβάσεις της Αστυνομικής Διάταξης περί ζωοκλοπής.

Η σύλληψη σημειώθηκε στον απόηχο των δηλώσεων του υπουργού Προστασίας του Πολίτη Μιχάλη Χρυσοχοΐδη για τον τερματισμό των μπαλωθιών στην Κρήτη.

Στην οικία και το όχημά του κατασχέθηκαν ένα πιστόλι με γεμιστήρα και 11 φυσίγγια, 24 κάλυκες και δύο μαχαίρια. Παράλληλα, σε έρευνα σε ποιμνιοστάσιο ιδιοκτησίας του εντοπίστηκαν παραβάσεις περί ζωοκλοπής, με αποτέλεσμα τη σχηματισμό συμπληρωματικής δικογραφίας. Η προανάκριση συνεχίζεται από τις αρμόδιες Αρχές.

