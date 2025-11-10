Καθυστερήσεις στην τοποθέτηση των καμερών του υπουργείου Μεταφορών στους δρόμους, bodycam στις στολές των αστυνομικών.

Τον Ιούνιο αναμένεται να αρχίσει εντέλει η εγκατάσταση των 1.000 καμερών - οι οποίες θα λειτουργούν με ευθύνη του υπουργείου Υποδομών - παρά τον προγραμματισμό που τις ήθελε να μπαίνουν νωρίτερα.

«Οι κάμερες της Περιφέρειας Αττικής ήταν να τοποθετηθούν τώρα, αλλά αντιλαμβάνομαι υπάρχουν κάποια προβλήματα που δεν γνωρίζω ακριβώς», παραδέχτηκε τη Δευτέρα στον ΣΚΑΪ 100,3 ο Μιχάλης Χρυσοχοΐδης.

«Είμαστε υποχρεωμένοι να ακολουθηθεί μια διαδικασία για τους διαγωνισμούς με την τοποθέτηση καμερών στους δρόμους», ανέφερε και τόνισε ότι «μέσα από αυτές θα λειτουργεί και η ΕΛ.ΑΣ., η οποία θα επιβάλλει τα πρόστιμα ηλεκτρονικά».

Ερωτηθείς για τυχόν καθυστερήσεις εκ μέρους της Αρχής Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων, ο Μιχάλης Χρυσοχοΐδης επισήμανε ότι υπάρχει η ευρωπαϊκή νομοθεσία: «Δεν κάνει ο καθένας ό,τι θέλει. Οι ρυθμοί πολλών αρχών και πολλών υπηρεσιών είναι πάρα πολύ αργοί και ορισμένες φορές αντιδρώ κι εγώ επειδή υπάρχει μια χαλαρότητα συνολικότερη στα πράγματα, η οποία είναι εξοργιστική. Έχει σημασία να δούμε πώς μπορεί το Δημόσιο να λειτουργεί πιο γρήγορα και πιο αποτελεσματικά».

Στην ίδια συνέντευξη ο υπουργός ανακοίνωσε πως σε λίγες μέρες το υπουργείο Προστασίας του Πολίτη θα φέρει ένα νομοσχέδιο για την τοποθέτηση body καμερών πάνω στους αστυνομικούς.