Και σε άλλες αξιόποινες πράξεις εμπλέκεται ο αξιωματικός του Λιμενικού. Στην υπόθεση εμπλέκεται και άλλο άτομο. Δίωξη σε βαθμό κακουργήματος σε βάρος του 58χρονου.

Και για μια σειρά άλλων αδικημάτων κατηγορείται ο 58χρονος αξιωματικός του Λιμενικού ο οποίος συνελήφθη για ασέλγειες σε βάρος ανήλικων αγοριών, στον Βόλο, ενώ στην υπόθεση εμπλέκεται και άλλο άτομο.

Σύμφωνα με ανακοίνωση της ΕΛ.ΑΣ. τον βαρύνουν ακόμη κατηγορίες για δωροληψία και δωροδοκία, παράβαση καθήκοντος και ηθική αυτουργία σε παράβαση καθήκοντος, πράξεις που φέρεται να τέλεσε με αφορμή τη διενέργεια ελέγχων σε πλοία.

Δίωξη σε βαθμό κακουργήματος σε βάρος του 58χρονου

Σημειώνεται πως δίωξη σε βαθμό κακουργήματος άσκησε η Εισαγγελέας Πλημμελειοδικών Βόλου σε βάρος του 58χρονου λιμενικού

Ο κατηγορούμενος παραπέμφθηκε να απολογηθεί ενώπιον του ανακριτή, ενώ έλαβε προθεσμία και η απολογία του αναμένεται να πραγματοποιηθεί την ερχόμενη Τρίτη.

Σύμφωνα με την ΕΡΤ, ο 58χρονος τελούσε υπό διακριτική παρακολούθηση από αστυνομικούς του Σώματος Εσωτερικών Υποθέσεων των Σωμάτων Ασφαλείας, μετά από σχετικές καταγγελίες που περιήλθαν σε γνώση των Αρχών. Συνελήφθη το μεσημέρι της Παρασκευής, έξω από το σχολείο όπου φοιτούν οι δύο ανήλικοι, τη στιγμή που φέρεται να επιχειρούσε να τους επιβιβάσει σε όχημά του.

Οι ανήλικοι εξετάστηκαν στο Νοσοκομείο Βόλου, όπου, σύμφωνα με τις ίδιες πηγές, διαπιστώθηκε ότι δεν είχαν υποστεί βιασμό. Ωστόσο, στις καταθέσεις τους φέρονται να περιέγραψαν ασελγείς πράξεις από τον κατηγορούμενο, οι οποίες, όπως είπαν, συνοδεύονταν από μικρά χρηματικά ανταλλάγματα.

Ο 58χρονος, που είναι πατέρας δύο παιδιών, έχει υπηρετήσει σε θέσεις ευθύνης στο Λιμενικό Σώμα, ενώ στο παρελθόν έχει διατελέσει και Λιμενάρχης σε διάφορες περιοχές εντός και εκτός της Περιφερειακής Ενότητας Μαγνησίας και Σποράδων.

Η υπόθεση έχει προκαλέσει αναστάτωση στους κόλπους του Λιμενικού, ενώ η έρευνα των αρμόδιων Αρχών συνεχίζεται υπό άκρα μυστικότητα.

Η ανακοίνωση της Αστυνομίας αναφέρει:

«Από την Υποδιεύθυνση Εσωτερικών Υποθέσεων Σωμάτων Ασφαλείας Βορείου Ελλάδος συνελήφθη, πρωινές ώρες του Σαββάτου, 8 Νοεμβρίου 2025, στο πλαίσιο της αυτόφωρης διαδικασίας, αξιωματικός του Λιμενικού Σώματος – Ελληνικής Ακτοφυλακής, για απόπειρα γενετήσιας πράξης με ανήλικους.

Σε βάρος του σχηματίστηκε δικογραφία για γενετήσια πράξη με ανήλικο έναντι αμοιβής, τετελεσμένη και σε απόπειρα, κατά συρροή και κατ’ εξακολούθηση, ενώ συγκατηγορούμενός του για συνέργεια στο εν λόγω αδίκημα τυγχάνει και ένας ιδιώτης.

Επιπλέον, ο ανωτέρω Αξιωματικός, έτερος ιδιώτης και ακόμη ένας Αξιωματικός του Λιμενικού Σώματος – Ελληνικής Ακτοφυλακής, κατηγορούνται για -κατά περίπτωση- δωροληψία και δωροδοκία υπαλλήλου, παράβαση καθήκοντος και ηθική αυτουργία σε παράβαση καθήκοντος, πράξεις που φέρεται να τέλεσαν με αφορμή τη διενέργεια ελέγχων σε πλοία.

Ειδικότερα, στο πλαίσιο διερεύνησης καταγγελίας, οργανώθηκε αστυνομική επιχείρηση, κατά την οποία ο κατηγορούμενος απογευματινές ώρες της Παρασκευής, 7 Νοεμβρίου 2025, διαπιστώθηκε να επιβιβάζει σε μοτοσικλέτα δύο ανήλικους τους οποίους μετέφερε σε πολυκατοικία.

Οι αστυνομικοί επενέβησαν και από την επακόλουθη προανάκριση διακριβώθηκε η πρόθεση εκ μέρους του Αξιωματικού της τέλεσης του αδικήματος της γενετήσιας πράξης με ανήλικο, έναντι αμοιβής, λόγος για τον οποίο συνελήφθη.

Από την περαιτέρω προανακριτική διαδικασία προέκυψε ότι, κατά το παρελθόν, ο συλληφθείς εμπλέκεται και σε άλλες γενετήσιες πράξεις, έναντι χρηματικής αμοιβής, σε βάρος των ίδιων ανηλίκων, καθώς και ενός ακόμη, ενώ σε μία περίπτωση συνέδραμε στην πράξη ο συγκατηγορούμενός του.

Συνολικά, από τις έρευνες που πραγματοποιήθηκαν στην οικία και το όχημα του συλληφθέντος βρέθηκαν και κατασχέθηκαν κινητό τηλέφωνο, κλινοσκεπάσματα και καλύμματα θέσεων αυτοκινήτου, τα οποία θα αποσταλούν στη Διεύθυνση Εγκληματολογικών Ερευνών για εργαστηριακές εξετάσεις.

Από τη διερεύνηση της υπόθεσης, διαπιστώθηκε η τέλεση και άλλων αξιόποινων πράξεων, που αφορούν λήψη αθέμιτου χρηματικού ωφελήματος ύψους 5.000 ευρώ από ιδιώτη για τη μεσολάβηση σε υπηρεσιακές ενέργειες αντίθετες προς τα καθήκοντά του, καθώς και παράλειψη διενέργειας ελέγχου σε κατάπλου πλοίου, με τη συμμετοχή έτερου Αξιωματικού του Λιμενικού Σώματος – Ελληνικής Ακτοφυλακής. Ο συλληφθείς οδηγήθηκε στην αρμόδια Εισαγγελική Αρχή».