Φωτογραφιζόταν με ηθοποιούς και προσπαθούσε να πλησιάσει πολιτικούς.

Στα χέρια της Υποδιεύθυνσης Δίωξης Ναρκωτικών βρίσκονται οκτώ άτομα, εκ των οποίων τα έξι κατηγορούνται ως μέλη εγκληματικής οργάνωσης που διακινούσε κοκαΐνη και κάνναβη σε όλη τη χώρα. Ανάμεσά τους και ένας ιερέας, παλαιοημερολογίτης, πρώην μοντέλο και ΥouΤuber.

Ο άνδρας είχε γίνει γνωστός πριν χρόνια ως μοντέλο και είχε δημιουργήσει αίσθηση με τις απόψεις του για την εκκλησία. Στη συνέχεια έγινε ιερέας των Παλαιοημερολογιτών και μάλιστα Αρχιεπίσκοπος. Πριν λίγα χρόνια δημιούργησε κανάλι στο YouTube με συνταγές μαγειρικής. Ωστόσο, εν τέλει αποδείχθηκε ότι χρησιμοποιούσε την ιδιότητά του ως ιερέας για να κρύβει ναρκωτικά μέσα στην εκκλησία. Κατά τις εκτιμήσεις της Αστυνομίας υπολογίζεται ότι τα κέρδη της σπείρας έφταναν τουλάχιστον στα 105.000 ευρώ.

Σύμφωνα με τις πληροφορίες της εκπομπής «Εξελίξεις Τώρα» ο ιερέας φαίνεται πως είχε κάνει επάγγελμα την προσπάθεια διείσδυσης στα υψηλά σαλόνια. Φωτογραφιζόταν με ηθοποιούς και προσπαθούσε να πλησιάσει πολιτικούς.

Για την γνωριμία της μαζί του μίλησε η ηθοποιός, Άννα Φόνσου. «Δεν τον γνώριζα απλώς. Ήρθε μία μέρα στο σπίτι με έναν άλλο παπά και τη μητέρα του. Και είπε «τι ωραία εδώ. Θέλω να μου κάνετε ένα τραπέζι μεγάλο». Μου λέει, «έχουμε φέρει μία πίτα του Αγίου Φανουρίου…», δεν ξέρω ποιου Αγίου, τέλος πάντων. Και λέει, «εγώ λειτουργώ… στο Περιστέρι»; Δεν θυμάμαι. «Αν θέλετε να ‘ρθείτε. Ή αν θέλετε ποτέ να σας κάνουμε ένα τραπέζι για εδώ, τους φιλοξενούμενους. Αυτό είναι το τηλέφωνό μου». Δεν το έγραψα εγώ και δεν τον πήρα ποτέ. Δεν τον πήρα γιατί πονηρεύτηκα κάτι, δεν τον πήρα γιατί δεν χρειαζόταν να ‘ρθει να μας κάνει ένας παπάς τραπέζι. Μόνος του, βέβαια. Και ήταν και ωραίος, ψηλός».

{https://exchange.glomex.com/video/v-de4du1fcau81?integrationId=40599y14juihe6ly}

ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΣΕ 2' Όσα πρέπει να ξέρετε

για να ξεκινήσετε τη μέρα σας. * Με την εγγραφή σας στο newsletter του Dnews, αποδέχεστε τους σχετικούς όρους χρήσης

Και τραγουδιστής ο ιερέας

Για τον ιερέα μίλησε και η παρουσιάστρια, Κόμισσα Κοντογιάννη, η οποία αποκάλυψε πως τραγουδούσε μαζί του σε νυχτερινό κέντρο. «Συγκεκριμένα τραγουδούσαμε μαζί στο νυχτερινό κέντρο ''paparazzi'', ήταν ένα παιδί βιοπαλαιστής, πάντα πίστευε στο Θεό, γιατί όλο είχε εικονίσματα και τέτοια. Και παρέα είχαμε κάνει και εκτός δουλειάς αλλά δεν έπινε ούτε καν ουσίες και αυτό που έμαθα τώρα από εσάς τους δημοσιογράφους δεν θέλω να το πιστέψω. Αν ισχύει και αν είναι το ίδιο άτομο, δηλαδή θέλω να πιστεύω ότι έχει γίνει κάποιο λάθος. Δεν ήτανε για πολλά χρόνια τραγουδιστής, για πολύ λίγο το έκανε, ένα-δύο χρόνια. Πάλευε για την επιβίωση. Πάντα η κλήση του ήταν η εκκλησία, από μικρό παιδί, μου είχε εξομολογηθεί και πάντα ήθελε να πάει στην εκκλησία και μετά που ήταν σε εκκλησία, είχα πάει σε λειτουργία. Τα τελευταία χρόνια είχαμε χαθεί».

Στην εκπομπή μίλησε και ο βουλευτής ΝΔ, Βασίλης Οικονόμου, ο οποίος ήρθε σε επικοινωνία με τον ρασοφόρο καθώς ο ιερέας προσπάθησε να προσεγγίσει και τον πολιτικό. «Έγινε μία συνάντηση κατόπιν αιτήματός του και αιτήθηκε μία ευνοϊκή ρύθμιση για να συνεχίσει να συνεχίσει να νοικιάζει το κτίριο. Εγώ συνεννοήθηκα με τον κ. Μπαλωμένο, τον Διευθύνοντα Σύμβουλο της ΓΑΙΑΟΣΕ, που ανήκει το κτίριο και από τότε βρισκόμαστε στα δικαστήρια με τον συγκεκριμένο κύριο. Διότι πρώτον γιατί πήραμε το μικρό κτίριο και το δώσαμε στην ΕΥΗΔΑΠ για να το χρησιμοποιήσει κι για το άλλο ζητήσαμε πλέον ένα κανονικό ενοίκιο, το οποίο δεν το δέχτηκε και μας έκανε αγωγή».

{https://exchange.glomex.com/video/v-de4cf2p7v0zd?integrationId=40599y14juihe6ly}

Ποιος είναι ο ιερέας που συνελήφθη

Έγινε γνωστός στο πανελλήνιο ως μοντέλο ενώ το 2000 πρωταγωνίστησε στο χώρο της showbiz ως μέλος πάνελ τηλεοπτικών εκπομπών. Η παρουσία του σε νυχτερινές πίστες και πασαρέλες τον κατέστησε «κόκκινο πανί» για την ελληνική ορθόδοξη εκκλησία από την οποία καθαιρέθηκε.

Αποφάσισε να κάνει καριέρα στη μαγειρική. Μαγειρεύει μουσακά, μακαρονάδες, αλλά και νηστίσιμα όταν είναι Σαρακοστή. Oι followers του στα social media ολοένα και αυξάνονται, ενώ το κανάλι του στο YouTube μετρά πάνω από 200.000 εγγεγραμμένους χρήστες. Πλέον έχει βγάλει και βιβλίο μαγειρικής.

Ο ρασοφόρος influencer από επαγγελματίας μάγειρας βραβευμένος για τις μοναστηριακές συνταγές του, σύντομα ενθρονίστηκε και επισήμως Αρχιεπίσκοπος της Εκκλησίας των Παλαιοημερολογιτών.

Μαρτυρία αναφέρει στις «Εξελίξεις Τώρα»: «Έχουμε εκπλαγεί με όλο αυτό που υποψιαζόμαστε και ακούμε. Δεν μας είχε δώσει τέτοια δικαιώματα. Ξέρω βέβαια ότι δεχόταν ένα πόλεμο από την γειτονιά, γιατί ήρθε εδώ η εκκλησία, γιατί βαράγαν την καμπάνα. Ερχόντουσαν και έκαναν παρατηρήσεις… Ξέρω ότι του είχαν σπάσει τα τζάμια πολλές φορές, στο ναό. Ήταν, καταρχάς, παλαιοημερολογίτικος ο ναός. Ενοχλούσε γιατί, εντάξει, είναι γνωστό ότι ήταν πρώην μοντέλο, ο οποίος επέστρεψε στην εκκλησία με νέα δεδομένα. Γι’ αυτό θεωρώ ότι πήγε με το παλιό ημερολόγιο και αυτό ενοχλούσε τη γειτονιά».

Έχει φτιάξει δικό του εκκλησάκι σε πρώην αποθήκη του ΟΣΕ στο κέντρο της Αθήνας. Παράλληλα, οι «Εξελίξεις Τώρα» αποκαλύπτουν πως ο 46χρονος έχει απασχολήσει τις Αρχές στο παρελθόν για σωματικές βλάβες.