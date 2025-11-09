Την είχε χτυπήσει 38χρονος, ο οποίος είχε αποδράσει δεκάδες φορές από το ψυχιατρείο.

Την τελευταία της πνοή άφησε η 69χρονη γυναίκα που είχε δεχθεί βίαιη επίθεση με πέτρα στη Γλυφάδα, την ώρα που τάιζε αδέσποτα ζώα.

Η γυναίκα νοσηλευόταν για 18 ημέρες σε κρίσιμη κατάσταση, ωστόσο δεν κατάφερε να κρατηθεί στη ζωή, παρά τις υπεράνθρωπες προσπάθειες των γιατρών.

Αρχικά μεταφέρθηκε στο Ασκληπιείο της Βούλας, όμως λόγω έλλειψης διαθέσιμων κλινών ΜΕΘ, διακομίστηκε σε ιδιωτική κλινική, όπου κατέληξε.

{https://exchange.glomex.com/video/v-de40a93lbazl?integrationId=40599y14juihe6ly}

Το περιστατικό είχε σημειωθεί πριν από 18 ημέρες, όταν ο 38χρονος δράστης επιτέθηκε απρόκλητα στη γυναίκα, χτυπώντας την επανειλημμένα με πέτρα στο κεφάλι, ακόμα και όταν είχε χάσει τις αισθήσεις της.

ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΣΕ 2' Όσα πρέπει να ξέρετε

για να ξεκινήσετε τη μέρα σας. * Με την εγγραφή σας στο newsletter του Dnews, αποδέχεστε τους σχετικούς όρους χρήσης

Ο δράστης προσπάθησε να διαφύγει, αλλά συνελήφθη λίγη ώρα αργότερα από αστυνομικούς και οδηγήθηκε στον Κορυδαλλό.

Σύμφωνα με πληροφορίες, ο 38χρονος φέρεται να αντιμετώπιζε σοβαρά ψυχιατρικά προβλήματα και είχε αποδράσει 18 φορές από ψυχιατρικά ιδρύματα της χώρας.

Ο πρόεδρος της ΠΟΕΔΗΝ, Μιχάλης Γιαννάκος, είχε δηλώσει: «Ένα άτομο με ψυχιατρικά προβλήματα μπορεί να φύγει από την κλινική. Μόλις συμβεί αυτό, δίνεται σήμα και πρέπει να ειδοποιηθεί η αστυνομία ώστε να επιστρέψει. Ωστόσο, πολλές φορές αυτό δεν γίνεται εγκαίρως».

Οι γείτονες και οι φίλοι της 69χρονης είναι συντετριμμένοι. Μιλώντας στα μέσα ενημέρωσης, τη χαρακτήρισαν ως «μια καλή, ευγενική και αγαπητή γυναίκα» που φρόντιζε καθημερινά τα αδέσποτα ζώα της περιοχής.

«Την αγαπούσαν όλοι στην πολυκατοικία. Δεν μπορούμε να πιστέψουμε τι συνέβη», δήλωσαν συγκλονισμένοι κάτοικοι της περιοχής.