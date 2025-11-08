Η φετινή διοργάνωση έχει ξεχωριστό συμβολισμό, καθώς συμπληρώνονται 100 χρόνια από τη γέννηση του Μίκη Θεοδωράκη.

Με τη διεξαγωγή του αγώνα δρόμου των 5 χιλιομέτρων άνοιξε το απόγευμα (17:00) η «αυλαία» του διημέρου 8-9 Νοεμβρίου, το οποίο είναι αφιερωμένο στον 42ο Αυθεντικό Μαραθώνιο της Αθήνας (ΑΜΑ2025) και οι περίπου 76.000 δρομείς πραγματοποιούν ένα ταξίδι στην Ιστορία.

Από αυτούς οι 24.000 θα είναι στην εκκίνηση του 42ου Μαραθωνίου Αθήνας (9/11) για τη διαδρομή προς το Παναθηναϊκό στάδιο.

Εκεί όπου ο θρήνος και ο θρίαμβος ενώθηκαν σε κορμιά ηρώων που κείτονταν, πού το αίμα ανδρείων έγινε χείμαρρος και έπνιξε τα σχέδια κατάλυσης της δημοκρατίας και υποδούλωσης της Αθήνας, στον τόπο που δεν έπαψε ν’ αντιδονεί μηνύματα ειρήνης, λευτεριάς κι αδελφοσύνης των λαών, στον Μαραθώνα θ’ αντηχήσει η έναρξη του 42ου Αυθεντικού Μαραθωνίου.

Η Μαρία Φαραντούρη, μια από τις σπουδαιότερες φωνές του ελληνικού τραγουδιού, έδωσε το παρών στην τελετή έναρξης του Αυθεντικού Μαραθωνίου της Αθήνας, το Σάββατο 8 Νοεμβρίου στις 12:30, στον ιστορικό Τύμβο του Μαραθώνα - εκεί όπου γράφτηκε μία από τις ενδοξότερες σελίδες της ανθρώπινης ιστορίας.

Οι «μάχες» των 5 χλμ.

Ο Αυθεντικός Μαραθώνιος της Αθήνας 2025 ξεκίνησε το Σάββατο 8 Νοεμβρίου με τον αγώνα των 5 χιλιομέτρων, ο οποίος, όπως κάθε χρόνο, δίνει τον παλμό ενός διημέρου γεμάτου ενέργεια, έντονο συναγωνισμό και υψηλές επιδόσεις.

Η εκκίνηση δόθηκε στις 17:00 το απόγευμα του Σαββάτου και όλα δείχνουν πως ο αγώνας των 5 χιλιομέτρων προσφέρει, όπως κάθε χρόνο, έντονο ρυθμό, σπουδαίες επιδόσεις και τη χαρά του πρώτου τερματισμού στο ιστορικό Καλλιμάρμαρο Στάδιο.

Η Νατάσα Μποφίλιου στο άγαλμα του Λαμπράκη

Όταν ολοκληρωθεί η τελετή στον Τύμβο, θα αρχίσει η λαμπαδηδρομία συνοδεία της Φιλαρμονικής Ορχήστρας του Δήμου Χαλανδρίου. Πρώτη λαμπαδηδρόμος φέτος θα είναι η παλιά πρωταθλήτρια του μαραθωνίου και του ημιμαρωθωνίου και προπονήτρια σήμερα, Μάγδα Γαζέα. Μαζί της θα είναι ο εγγονός του Γρηγόρη Λαμπράκη και συνονόματός του, ο οποίος κάθε χρόνο τιμά τον παππού του μεταφέροντας τη Φλόγα του Μαραθωνίου.

Όμως, οι συγκινήσεις θα συνεχιστούν. Δίπλα στην προτομή του Γρηγόρη Λαμπράκη θα βρίσκεται μία ακόμη σημαντική τραγουδίστρια και εκπρόσωπος της νέας γενιάς, η Νατάσα Μποφίλιου, η οποία θα τραγουδήσει τον «Λεβέντη» στη μνήμη του μεγάλου αγωνιστή, πριν να ολοκληρωθεί η λαμπαδηδρομία.

Την τελετή παρουσιάζει ο πολύπειρος Αλέξης Κωστάλας.

Συντελεστές Τελετής

Τραγούδι: Μ. Φαραντούρη, Κ. Τριανταφυλλίδης

Μαέστρος: Θ. Βασιλάς

Παίζουν οι μουσικοί: Γ. Ματσούκας (Μπουζούκι), Π. Παπαγεωργίου (Πιάνο), Δ. Τριανταφυλλίδης (Κιθάρα), Γ. Συντρίδης (Τύμπανα), Θ. Σοφράς (Μπάσο), Τ. Αθανασάς (Ακορντεόν)

Κείμενα διαβάζει ο ηθοποιός Χάρης Μαυρουδής

Το αγωνιστικό πρόγραμμα του Μαραθωνίου:

Το αγωνιστικό πρόγραμμα του Μαραθωνίου της Αθήνας 2025 διεξάγεται το Σάββατο 8 και την Κυριακή 9 Νοεμβρίου.

Το πρόγραμμα περιλαμβάνει τον Αγώνα Δρόμου 5χλμ και την νυχτερινή εκκίνηση 5km Universities Night Run OPAP το Σάββατο.

Την Κυριακή έχουν προγραμματιστεί ο Αγώνας Δρόμου 10χλμ ΟΠΑΠ, ο Αγώνας Παιδιών 1,2χλμ και ο κύριος αγώνας του Μαραθωνίου Δρόμου.

Σάββατο, 8 Νοεμβρίου 2025

17:00: Εκκίνηση Αγώνα Δρόμου 5χλμ COSMOTE TELEKOM.

19:30: Εκκίνηση Αγώνα 5km Universities Night Run OPAP.

Κυριακή, 9 Νοεμβρίου 2025