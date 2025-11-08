«Μεγάλη επιτυχία της παράταξης μας» σχολιάζει η «Αυτοδιοίκηση Τώρα».

Σε ανακοίνωση της «Αυτοδιοίκησης Τώρα» αναφέρεται πως «η παράταξή μας, με επικεφαλής τον Χάρη Δούκα, κατέθεσε πρόταση-ψήφισμα στο Συνέδριο της ΚΕΔΕ, που περιλάμβανε την καταδίκη της κυβερνητικής πολιτικής που οδηγεί σε αδιέξοδο τους Δήμους της χώρας, αλλά και συγκεκριμένες κινητοποιήσεις για τη διεκδίκηση των αιτημάτων της Αυτοδιοίκησης, που έχουν στόχο τη βελτίωση της ζωής των πολιτών.

Τελικά, το Συνέδριο ενέκρινε, μόλις με 92 έναντι 89 ψήφων, την πρόταση της πλειοψηφίας, που περιορίζεται στα γνωστά ευχολόγια των προσκείμενων στη ΝΔ Δημάρχων.

Αν ληφθεί υπόψη ότι η αναλογία των παρατάξεων στις εκλογές της ΚΕΔΕ ήταν 66% υπέρ της προσκείμενης στη ΝΔ παράταξης, έναντι 30% της Αυτοδιοίκησης Τώρα (που συσπειρώνει προοδευτικές δυνάμεις), γίνεται σαφές ότι η πολιτική μας αγγίζει όλο και περισσότερο τα στελέχη της Αυτοδιοίκησης, με σημαντικά θετικά αποτελέσματα. Ότι υπάρχει μια δραματική αλλαγή των συσχετισμών.

Αποδεικνύει, επίσης, την όλο και μεγαλύτερη αποδοκιμασία των κυβερνητικών πολιτικών, αλλά και τη σημασία της ευρύτερης συνεργασίας των προοδευτικών δυνάμεων.

Είναι απαράδεκτο ότι η πλειοψηφία της ΚΕΔΕ χρησιμοποίησε κάθε είδους μεθοδεύσεις, προκειμένου, έστω και με ελάχιστη πλειοψηφία, να περάσει το ανώδυνο για τη ΝΔ ψήφισμά της. Έρχονται σε γνώση μας σοβαρές καταγγελίες, που θα εξεταστούν διεξοδικά. Με δεδομένο, μάλιστα, ότι η πρόταση της παράταξης του ΚΚΕ πήρε 10 ψήφους, γίνεται σαφές ότι η φιλοκυβερνητική παράταξη έχασε την πλειοψηφία στο Συνέδριο.

Είναι επίσης λυπηρή η εικόνα των ελάχιστων εκείνων που εξελέγησαν με προοδευτικά ψηφοδέλτια, αλλά για μία ακόμη φορά ταυτίστηκαν με τη φιλοκυβερνητική παράταξη, ψηφίζοντας την πρότασή της».