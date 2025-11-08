Η ανακοίνωση της Αστυνομίας.

Την πόρτα του δικαστηρίου πέρασαν το μεσημέρι του Σαββάτου (08-11) οι υπόλοιποι τέσσερις συλληφθέντες της δολοφονίας του 20χρονου στη Χαλκίδα.

Σύμφωνα με το evima, χθες, Παρασκευή (7/11) κρίθηκαν προσωρινά κρατούμενοι, με τη σύμφωνη γνώμη ανακριτή και εισαγγελέα, οι τρεις φίλοι του 20χρονου, του φίλου της ΑΕΚ που δολοφονήθηκε στο οπαδικό επεισόδιο.

Οι τρεις νεαροί 19, 22 και 23 ετών, αρνήθηκαν τις κατηγορίες που τους αποδίδονται (απόπειρα ανθρωποκτονίας, συμπλοκή) και υποστήριξαν ότι έπεσαν σε ενέδρα και αμύνθηκαν.

Αντίθετα, ο 30χρονος που κατηγορείται για απόκρυψη στοιχείων, αφού φέρεται να «καθάρισε» τον τόπο όπου διαπράχθηκε η δολοφονία από τα πειστήρια, αφέθηκε ελεύθερος με περιοριστικούς όρους.

Η φονική συμπλοκή ξεκίνησε όταν δύο ομάδες οπαδών, που επέβαιναν σε δύο αυτοκίνητα, συναντήθηκαν τυχαία κοντά στο λιμάνι της Νέας Αρτάκης. Οι επιβάτες του ενός οχήματος φέρονται να περίμεναν τους άλλους σε μικρή απόσταση και στη συνέχεια να τους καταδίωξαν, μέχρι το πάρκινγκ ενός σούπερ μάρκετ, όπου ξέσπασε η άγρια επίθεση.

Εκεί, σύμφωνα με τα στοιχεία, ο άτυχος νεαρός δέχθηκε θανατηφόρο πλήγμα με μαχαίρι από μέλος της αντίπαλης ομάδας. Οι φίλοι του προσπάθησαν να τον μεταφέρουν στο νοσοκομείο Χαλκίδας, ωστόσο ο νεαρός υπέκυψε στα βαριά τραύματά του. Δύο ακόμη άτομα τραυματίστηκαν και νοσηλεύονται φρουρούμενα.

Οι αστυνομικοί αφού εντόπισαν, κατέσχεσαν τα δύο οχήματα των εμπλεκομένων, ενώ σε κοντινό χωράφι βρέθηκε ένα στυλιάρι που φέρεται να χρησιμοποιήθηκε στη συμπλοκή και πετάχτηκε μετά το φονικό.

Η ανακοίνωση της αστυνομίας για τη φονική συμπλοκή στην Χαλκίδα

Από αστυνομικούς του Τμήματος Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Χαλκίδας, συνελήφθησαν συνολικά επτά άτομα που συμμετείχαν σε συμπλοκή, με οπαδικό κίνητρο, η οποία έλαβε χώρα χθες (03-11-2025) αργά το βράδυ, σε περιοχή της Χαλκίδας και είχε ως αποτέλεσμα τον θανάσιμο τραυματισμό ενός 20χρονου ημεδαπού.

Επιπλέον, στο πλαίσιο της έρευνας, συνελήφθη ένα ακόμη άτομο, το οποίο μετά τη συμπλοκή μετέβη στο σημείο και με ενέργειές του αλλοίωσε στοιχεία στον τόπο του εγκλήματος.

Σε βάρος τους σχηματίσθηκε δικογραφία –κατά περίπτωση- για συμπλοκή, ανθρωποκτονία με δόλο, επικίνδυνη σωματική βλάβη, υπόθαλψη και παραβάσεις της νομοθεσίας για τον αθλητισμό.

Για την εξιχνίαση της υπόθεσης, σημαντική ήταν η συνδρομή των αστυνομικών της Υποδιεύθυνσης Αντιμετώπισης Οργανωμένης Αθλητικής Βίας της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος (Δ.Α.Ο.Ε).Ως προς το χρονικό της υπόθεσης, 4 επιβάτες οχήματος και ομοίως 4 επιβάτες έτερου οχήματος συνεπλάκησαν μεταξύ τους, ενώ λίγο αργότερα ο 20χρονος εμπλεκόμενος στο περιστατικό μεταφέρθηκε με όχημα και αφέθηκε στην είσοδο νοσοκομείου, θανάσιμα τραυματισμένος από αιχμηρά αντικείμενα.

Από τη διενεργηθείσα προανάκριση, με ανάλυση ψηφιακών μέσων και ειδικές ανακριτικές τεχνικές, διαπιστώθηκε ότι εμπλεκόμενοι στη συμπλοκή τυγχάνουν οπαδοί δύο διαφορετικών ομάδων, ενώ από τις περαιτέρω έρευνες ταυτοποιήθηκαν τα στοιχεία τους και συνελήφθησαν.

Μάλιστα, από το εν λόγω περιστατικό τραυματίστηκαν, από αιχμηρά αντικείμενα, ακόμα δύο από τους συλληφθέντες, ένας εκ των οποίων νοσηλεύεται φρουρούμενος.Από τις έρευνες που διενεργήθηκαν, βρέθηκαν και κατασχέθηκαν τα δύο Ι.Χ.Ε. αυτοκίνητα, στα οποία επέβαιναν τα άτομα που συμμετείχαν στη συμπλοκή.

Την προανάκριση διενεργεί το Τμήμα Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Χαλκίδας.