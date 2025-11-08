Οι αρμόδιες αρχές καλούν τους ιδιοκτήτες να προχωρήσουν άμεσα στην υποβολή των στοιχείων τους για να αποφύγουν τα προβλεπόμενα πρόστιμα.

Μέχρι τις 30 Νοεμβρίου 2025 θα πρέπει να έχει ολοκληρωθεί η υποχρεωτική ηλεκτρονική απογραφή των ασανσέρ στο Μητρώο του Υπουργείου Ανάπτυξης.

Η διαδικασία της απογραφής όλων των ανελκυστήρων της χώρας πραγματοποιείται μέσω της ηλεκτρονικής πλατφόρμας https://elevator.mindev.gov.gr και αφορά όλους τους ανελκυστήρες, ανεξαρτήτως παλαιότητας, πιστοποίησης ή τεχνικής κατάστασης — ακόμη και εκείνους που βρίσκονται εκτός λειτουργίας ή έχουν ήδη καταγραφεί σε παλαιότερα μητρώα.

Παρότι η απογραφή είναι υποχρεωτική, μέχρι σήμερα έχουν δηλωθεί περισσότεροι από 110.000 ανελκυστήρες, ενώ ο συνολικός αριθμός τους στη χώρα υπολογίζεται μεταξύ 750.000 και 900.000.

Η ευθύνη για την απογραφή ανήκει στους ιδιοκτήτες, διαχειριστές ή νόμιμους εκπροσώπους των ακινήτων. Ωστόσο, η διαδικασία μπορεί να πραγματοποιηθεί και από τον υπεύθυνο συντηρητή ή εγκαταστάτη του ανελκυστήρα.

Σε περιπτώσεις συνιδιοκτησίας, συνιστάται συνεννόηση μεταξύ των εμπλεκομένων, ώστε να γίνει μία μόνο καταχώριση, καθώς το σύστημα δεν μπορεί να εντοπίσει διπλές εγγραφές.

Παρότι η απογραφή είναι απλή και δεν απαιτεί τεχνικές γνώσεις, το Υπουργείο προτείνει, όπου είναι εφικτό, η διαδικασία να διενεργείται από επαγγελματία συντηρητή ή εγκαταστάτη, ώστε να εξασφαλιστεί η ακρίβεια και η συμμόρφωση με τα τεχνικά πρότυπα που θα ελεγχθούν μεταγενέστερα.

Τα επτά υποχρεωτικά πεδία απογραφής

Η είσοδος στην πλατφόρμα γίνεται με κωδικούς TAXISnet, ή με Κωδικούς Δημόσιας Διοίκησης για τους υπευθύνους λειτουργίας δημοσίων κτιρίων.

Η διαδικασία περιλαμβάνει επτά βασικά πεδία:

Διεύθυνση και τοποθεσία εγκατάστασης – Κωδικός Αριθμός Εθνικού Κτηματολογίου (ΚΑΕΚ)

(με αυτόματη συμπλήρωση μέσω διαλειτουργικότητας ή χειροκίνητη εισαγωγή, όπου δεν υπάρχει ΚΑΕΚ)

(με αυτόματη συμπλήρωση μέσω διαλειτουργικότητας ή χειροκίνητη εισαγωγή, όπου δεν υπάρχει ΚΑΕΚ) Αριθμός ανελκυστήρων στην οικοδομή

Έτος τοποθέτησης του ανελκυστήρα

Αριθμός στάσεων

Σήμανση CE (εφόσον υπάρχει)

Ενεργή ή παλαιότερη πιστοποίηση και ημερομηνία έκδοσης

Στοιχεία ιδιοκτήτη, διαχειριστή, συντηρητή ή εγκαταστάτη (προκύπτουν από την ταυτοποίηση χρήστη)

Μετά την ολοκλήρωση της διαδικασίας, κάθε ανελκυστήρας αποκτά Μοναδικό Κωδικό (UUID). Ο αριθμός αυτός αποτελεί βασικό στοιχείο τεχνικής ταυτοποίησης, το οποίο οι συντηρητές και εγκαταστάτες θα πρέπει να επιβεβαιώνουν κατά τους τακτικούς ελέγχους.

Ανελκυστήρες χωρίς απογραφή δεν θα μπορούν να συντηρηθούν νόμιμα και θα θεωρούνται μη ασφαλείς, έως ότου συμμορφωθούν.

Πρόστιμα για μη απογραφή

Η μη έγκαιρη απογραφή επισύρει διοικητικά πρόστιμα ανά ανελκυστήρα ως εξής:

1.000 ευρώ για κτίρια κατοικιών

2.500 ευρώ για κτίρια επαγγελματικής ή μικτής χρήσης

5.000 ευρώ για κτίρια προσβάσιμα στο κοινό (όπως εμπορικά κέντρα)

Σε επόμενο στάδιο, μετά την ολοκλήρωση της απογραφής, θα καθοριστούν και τα πρόστιμα για μη πιστοποιημένους ανελκυστήρες.

Κόστος πιστοποίησης

Το κόστος πιστοποίησης κυμαίνεται από 150 έως 500 ευρώ (με ΦΠΑ), ανάλογα με τον τύπο και την τοποθεσία του ανελκυστήρα.

Στις νεότερες πολυκατοικίες ή όταν ο ελεγκτής πιστοποιεί πολλούς ανελκυστήρες σε κοντινή περιοχή, το κόστος είναι κοντά στα 150 ευρώ.

Σε νοσοκομεία, εμπορικά κέντρα ή εγκαταστάσεις υψηλής επικινδυνότητας, φτάνει έως 500 ευρώ.

Σε απομακρυσμένες περιοχές, το ποσό μπορεί να αυξηθεί λόγω μεταφορικών εξόδων, όταν η εταιρεία πιστοποίησης εδρεύει αλλού.