Σε «φθινοπωρινό» κλίμα μπαίνει ο καιρός με βροχές και καταιγίδες να πέφτουν σε πολλές περιοχές.

Βροχές και καταιγίδες θα πέσουν σήμερα κυρίως στην δυτική Ελλάδα ενώ τα φαινόμενα σιγά σιγά θα επεκταθούν και σε άλλες περιοχές. Θοδωρής Κολυδάς, Γιώργος Τσατραφύλλιας, και Χριστίνα Σούζη τονίζουν σε ποιες περιοχές υπάρχει κίνδυνος πλημμυρικών φαινομένων και πού θα πέσουν ισχυρές καταιγίδες.

Η Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία έχει εκδώσει πορτοκαλί προειδοποίηση για το επόμενο τριήμερο (Σάββατο 8 έως και Δευτέρα 10 Νοεμβρίου), προειδοποιώντας για έντονη κακοκαιρία που θα πλήξει κυρίως τη δυτική Ελλάδα. Το σύστημα που φέρνει τις βροχές και τις καταιγίδες προέρχεται από το λεγόμενο «δυτικό υετικό μέτωπο», το οποίο μεταφέρει μεγάλες ποσότητες υγρασίας από το Ιόνιο προς την ηπειρωτική χώρα.

Πιο συγκεκριμένα κατά τόπους ισχυρά φαινόμενα προβλέπονται:

1. Το Σάββατο (08-11-25) μέχρι το απόγευμα στο Ιόνιο, την Ήπειρο, τη δυτική Στερεά και τη βορειοδυτική Πελοπόννησο.

2. Την Κυριακή (09-11-25) από τις προμεσημβρινές ώρες στο Ιόνιο και από το απόγευμα στη δυτική Στερεά και την Ήπειρο.

3. Τη Δευτέρα (10-11-25)

α. μέχρι και το μεσημέρι στο Ιόνιο, την Ήπειρο και τη δυτική Στερεά

β. μέχρι και το βράδυ στη δυτική Πελοπόννησο

γ. από τις προμεσημβρινές ώρες στην κεντρική και την ανατολική Μακεδονία.

ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΣΕ 2' Όσα πρέπει να ξέρετε

για να ξεκινήσετε τη μέρα σας. * Με την εγγραφή σας στο newsletter του Dnews, αποδέχεστε τους σχετικούς όρους χρήσης

Σε ανάρτησή του ο μετεωρολόγος του STAR Θοδωρής Κολυδάς σημειώνει ότι «Το επόμενο τριήμερο θα έχει έντονα φθινοπωρινά χαρακτηριστικά, με το δυτικό υετικό μέτωπο να κυριαρχεί. Πιο ευάλωτες περιοχές Ήπειρος, Δυτική Στερεά (Aιτωλοακαρνανία), Ηλεία, Μεσσηνία. Μικρότερη επίδραση για Ανατολική Στερεά, Αιγαίο, Κρήτη. Σε ισχύ έκτακτο Δελτίο Επιδείνωσης του καιρού.Η μεγαλύτερη συγκέντρωση βροχής εμφανίζεται από την Κέρκυρα και τα Ιωάννινα έως την Πάτρα, τον Πύργο και την Καλαμάτα. Οι αποχρώσεις πορτοκαλί–κόκκινες αντιστοιχούν σε ποσά 80 έως 120 mm (σε ορισμένες ορεινές περιοχές πιθανώς >130 mm) με βάση τα στοιχεία αθροιστικού υετού του.»

H ανάρτηση του Θοδωρή Κολυδά

{https://x.com/KolydasT/status/1986783787577917917}

Με την σειρά της η κ. Σούζη προβλέπει συννεφιασμένο καιρό στην Αττική με κατά τόπους ασθενών βροχών και θερμοκρασία έως και 21 βαθμούς.

Σύμφωνα με τον Γιώργο Τσατραφύλλια, η κακοκαιρία ξεκινά από τα ξημερώματα του Σαββάτου όπου θα εκδηλωθούν ισχυρές καταιγίδες σε Ιόνιο, Ήπειρο, Αιτωλοακαρνανία και Μεσσηνία. Στη συνέχεια φαινόμενα θα εκδηλωθούν και στη βόρεια Ελλάδα.

Το απόγευμα της Κυριακής, θα ξεκινήσει το δεύτερο κύμα κακοκαιρίας σύμφωνα με τον Γιώργο Τσατραφύλλια, το οποίο θα ξεκινήσει και πάλι από τη δυτική Ελλάδα επηρεάζοντας Ιόνιο, Ήπειρο, Αιτωλοακαρνανία και Πελοπόννησο. Τα φαινόμενα θα επεκταθούν στη βόρεια Ελλάδα ενώ θα εκδηλώνονται και τη Δευτέρα.

{https://exchange.glomex.com/video/v-de2odkp83wtd?integrationId=40599y14juihe6ly}

Τη Δευτέρα, βροχές και καταιγίδες θα εκδηλωθούν και τη Δευτέρα, κυρίως στα δυτικά, τα κεντρικά και τα βόρεια. Τέλος, την Τρίτη, ο Γιώργος Τσατραφύλλιας προβλέπει βροχοπτώσεις στην Αττική, το Ανατολικό Αιγαίο και τα Δωδεκάνησα.

Δείτε LIVE την πορεία του