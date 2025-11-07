«Μου έριξε σφαλιάρα. Ήρθε από πάνω μου και με έβριζε. Έλεγε ότι η μητέρα μου με έχει κάνει κ...παιδο» κατέθεσε το παιδί για τον ξυλοδαρμό.

Ποινή φυλάκισης 3 μηνών με τριετή αναστολή επέβαλε το Αυτόφωρο στον 46χρονο τενόρο της Εθνικής Λυρικής Σκηνής για τον ξυλοδαρμό του 14χρονου γιου του, το μεσημέρι της Τρίτης 4 Νοεμβρίου. Σύμφωνα με την καταδικαστική απόφαση του δικαστηρίου, ο κατηγορούμενος τενόρος θα πρέπει να καταβάλει επίσης χρηματική ποινή 5.500 ευρώ.

Στο δικαστήριο αναγνώστηκε η κατάθεση του ανηλίκου στην αστυνομία στην οποία κατήγγειλε ότι όλα έγιναν όταν πήγε από το σχολείο στο σπίτι του πατέρα του. «Δεν μου έδωσε να φάω μετά από λίγο τον άκουσα να μιλάει στο τηλέφωνο με την διευθύντρια για τις απουσίες μου. Όταν έκλεισε το τηλέφωνο του είπα ότι δεν έχει την επιμέλεια μου. Με έσπρωχνε και δεν με άφηνε» περιέγραψε και συνέχισε λέγοντας «Πήγα στο δωμάτιο μου ήρθε και μου πήρε το κινητό άρχισε να με βρίζει με έσπρωξε με κόλλησε στη βιβλιοθήκη μου έλεγε να κάτσω στο κρεβάτι. Μου έριξε σφαλιάρα. Ήρθε από πάνω μου και με έβριζε. Έλεγε ότι η μητέρα μου με έχει κάνει κ...παιδο».

Σύμφωνα με τη μητέρα του παιδιού δεν ήταν το πρώτο βίαιο περιστατικό βίας σε βάρος του 14χρονου. Όπως κατέθεσε η γυναίκα η οποία είναι σε διάσταση με τον τενόρο, ο κατηγορούμενος είχε επιτεθεί και στο παρελθόν στο γιο τους και για το λόγο αυτό το παιδί της ζήτησε να προχωρήσει σε καταγγελία στην αστυνομία.

«Το παιδί μου είπε ότι του επιτέθηκε και τον χτύπησε. Κατεβήκαμε στη τουαλέτα, γιατί ήμουν στη δουλειά και είδα τα σημάδια» κατέθεσε και πρόσθεσε «Μου είπε να τον πάω στην αστυνομία. Δεν ήταν η πρώτη φορά που έγινε, αλλά την προηγούμενη μου είχε ζητήσει να μη γίνει τίποτα. Εγώ μέχρι προχθές προσπαθούσα να λύνουμε τα προβλήματα ήρεμα και ωραία. Δεν ήθελε να πηγαίνει στον μπαμπά του και του έλεγα ότι «πρέπει να είσαι και με την μαμά σου και με τον μπαμπά σου».

Ο 46χρονος τενόρος αρνήθηκε τις κατηγορίες που του αποδίδονται και ισχυρίστηκε πως έδωσε στο γιο του... ένα χαστούκι χάδι. Αναφερόμενος στο επεισόδιο που τον έφερε στο εδώλιο ο τενόρος ισχυρίστηκε πως ξεκίνησε όταν ο 14χρονος άκουσε το τηλεφώνημα που έκανε στο σχολείο και άρχισε να φωνάζει και να βρίζει. Τότε, όπως υποστήριξε ο κατηγορούμενος , πήρε από το παιδί το κινητό και του είπε να ζητήσει συγγνώμη για τη συμπεριφορά του. «Με καταριόταν, έλεγε πράγματα που δεν τα έχω ξανά ακούσει στη ζωή μου. Ο αδερφός του πήγε στο δωμάτιο να του πει να σταματήσει. Άρχισαν να μαλώνουν και πήγα να τους χωρίσω.

Τού έδωσα ένα χαστούκι «χάδι», δεν γύρισα να του αστράψω σφαλιάρα, δεν έχω χαστουκίσει ποτέ άνθρωπο στη ζωή μου. Τον έπιασα από χέρια να τον ηρεμήσω. Χτυπιόταν μόνος του και προσπαθούσα να τον ηρεμήσω. Τον τελευταίο καιρό βγάζει πολύ άσχημη συμπεριφορά, προσπαθώ να τον ισορροπήσω. Προσπαθώ να βάλω όρια, γιατί το παιδί έχει ξεφύγει», είπε στην απολογία του.

Νωρίτερα, στο πλευρό του πατέρα του βρέθηκε ως μάρτυρας υπεράσπισης ο μεγαλύτερος γιος του ο οποίος παραδέχτηκε ότι ο πατέρας του έδωσε σφαλιάρα στον 14χρονο ωστόσο αρνήθηκε ότι υπήρξε κακοποιητικός μαζί τους .

«Μετά από πολλαπλές βρισιές ο πατέρας μου, έδωσε μια σφαλιάρα στον αδερφό μου για να τον συμμορφώσει. Τον έπιασε και τον έβαλε να κάτσει στο κρεβάτι για να τον ηρεμήσει ίσως από αυτό να προκλήθηκαν τα σημάδια στα χέρια του. Ήμουν μπροστά, προσπαθούσα να τους συνεφέρω. Ο αδερφός μου έλεγε χυδαία πράγματα. Δεν θυμάμαι ποτέ ο πατέρας μου να χτυπάει τον αδερφό μου. Ως μεγάλος αδερφός θα μου είχε αναφερθεί κάτι και σίγουρα θα το θυμόμουν», κατέθεσε ο 17χρονος.