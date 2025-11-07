Όπως είπε ο παππούς των Φραγκιαδάκηδων, μεταξύ των δύο οικογενειών έγιναν προσπάθειες για «σασμό», είτε με συμφωνίες είτε με κουμπαριές αλλά όλες απέτυχαν.

Μιλώντας πριν από λίγο στον ΣΚΑΪ, ο κύριος Γιάννης Φραγκιαδάκης, ο οποίος είναι παντρεμένος εδώ και πολλά χρόνια με γυναίκα των Καργάκηδων, υποστήριξε ότι η βεντέτα θα λήξει «μόνο με παντρειά». Βέβαια, δεν απάντησε στο αν υπάρχει ήδη υπάρχει κάποια σχέση μεταξύ δύο νέων ανθρώπων στο χωριό ή αν εννοεί ότι πρέπει να γίνει κάποιο προξενιό.

Είπε χαρακτηριστικά, «Εύχομαι αυτό το επεισόδιο να είναι το τελευταίο. Η βεντέτα θα τελειώσει μόνο με παντρειά. Οι Καργάκηδες έχουν βαφτίσει δύο παιδιά των Φραγκιαδάκηδων και να πού κατέληξαν πάλι τα πράγματα. Μόνο με γάμο, με άλλο τρόπο δεν θα γίνει σασμός. Έχουν κάνει και άλλους σασμούς και βαφτίσανε. Τα αποτελέσματα ποια είναι;».

