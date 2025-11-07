Πορτοκαλί προειδοποίηση από την ΕΜΥ: Πού θα χτυπήσει η κακοκαιρία.

Κατά τόπους ισχυρές βροχές και καταιγίδες προβλέπονται το επόμενο τριήμερο σε πολλές περιοχές της δυτικής κυρίως Ελλάδας, σύμφωνα με το έκτακτο δελτίο επιδείνωσης του καιρού της ΕΜΥ.

Πιο συγκεκριμένα κατά τόπους ισχυρά φαινόμενα προβλέπονται:

1. Το Σάββατο (08-11-25) μέχρι το απόγευμα στο Ιόνιο, την Ήπειρο, τη δυτική Στερεά και τη βορειοδυτική Πελοπόννησο.

2. Την Κυριακή (09-11-25) από τις προμεσημβρινές ώρες στο Ιόνιο και από το απόγευμα στη δυτική Στερεά και την Ήπειρο.

3. Τη Δευτέρα (10-11-25)

α. μέχρι και το μεσημέρι στο Ιόνιο, την Ήπειρο και τη δυτική Στερεά

β. μέχρι και το βράδυ στη δυτική Πελοπόννησο

γ. από τις προμεσημβρινές ώρες στην κεντρική και την ανατολική Μακεδονία.