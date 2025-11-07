«Το αδίκημα της παράβασης καθήκοντος δεν αποκλείει να βλάπτονται ατομικά ή ιδιωτικά αγαθά ή να προκύψει βλάβη τρίτου», απάντησαν οι δικηγόροι των συγγενών των θυμάτων και επικαλέστηκαν σχετική νομολογία του Αρείου Πάγου.

Άρχισε η δίκη των δύο επιθεωρητών της ΕΑΔ για παράβαση καθήκοντος. Στο πλευρό τους δικηγόροι από το Νομικό Συμβούλιο του Κράτους οι οποίοι δήλωσαν πως «κανονικά θα έπρεπε να παρίστανται για την υποστήριξη της κατηγορίας».

Την αποβολή των συγγενών των θυμάτων από την παράσταση υποστήριξης της κατηγορίας σε βάρος των δύο επιθεωρητών της Εθνικής Αρχής Διαφάνειας ζήτησαν οι δικηγόροι από το Νομικό Συμβούλιο του Κράτους που παρίστανται ως συνήγοροι υπεράσπισης των κατηγορουμένων!! Αν και όπως παραδέχτηκε ο ένας εξ’ αυτών, κανονικά θα έπρεπε να είναι αυτοί στα έδρανα υποστήριξης της κατηγορίας, υπέβαλαν αίτημα να μην παρασταθούν ούτε οι συγγενείς των θυμάτων για να ζητήσουν την τιμωρία των δύο κατηγορουμένων. «Ως πληττόμενο αγαθό είναι η υπηρεσία δεν δικάζονται άλλες πράξεις. Απαραδέκτως δηλώνουν παράσταση και πρέπει να αποβληθούν, άλλως θα προκύψει απόλυτη ακυρότητα της διαδικασίας», τόνισε.

Οι συγγενείς ωστόσο προχώρησαν, δια των δικηγόρων τους, ένα βήμα παραπάνω, καταγγέλλοντας την υπεράσπιση των κατηγορουμένων από το Νομικό Συμβούλιο του Κράτους. Για το λόγο αυτό υπέβαλαν αίτημα το Νομικό Συμβούλιο τους Κράτους να μην εκπροσωπεί τους δύο κατηγορούμενους, αλλά να βρεθεί στην θέση της υποστήριξης της κατηγορίας.

Χαρακτήρισαν νομικό παράδοξο το γεγονός ότι το δημόσιο ήρθε και κατέλαβε τη θέση του υπερασπιστή του κατηγορούμενου και εξήγησαν νομικά γιατί μπορούν να παρασταθούν στα έδρανα της υποστήριξης κατηγορίας καθώς οι δύο υποθέσεις ( δυστύχημα Τεμπών και σύμβαση 717) συνδέονται μεταξύ τους .Και επιπλέον ο δικονομικός τους ρόλος προκύπτει με σαφήνεια στη βασική δικογραφία των Τεμπών που έχει προσδιοριστεί να ξεκινήσει στις 23 Μαρτίου 2026 στο Τριμελές Εφετείο Κακουργημάτων της Λάρισας.

«Σήμερα το νομικό συμβούλιο του κράτους φαίνεται ότι θέλει να παρέχει ασυλία σε ένα έγκλημα», επισημάνθηκε από τους δικηγόρους των θυμάτων που στηλίτευσαν την αμφισβήτηση από τους εκπροσώπους του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους του δικαιώματος τους να έχουν ρόλο στην παρούσα δίκη.

Την έκπληξή του για το ότι ανέλαβαν δικηγόροι από το Νομικό Συμβούλιο του Κράτους να υπερασπιστούν τους δύο επιθεωρητές μολονότι κατηγορούνται ότι έβλαψαν τα συμφέροντα του δημοσίου δεν έκρυψε ούτε ο πρόεδρος του δικαστηρίου ο οποίος μόλις του έδωσαν τον διορισμό τους, διερωτήθηκε: « Πως κι έτσι; Η παράβαση καθήκοντος στρέφεται κατά του δημοσίου…»

Ο συνήγορος από το Νομικό Συμβούλιο του Κράτους, βλέποντας την αμηχανία στην έδρα αλλά και το ακροατήριο, ένοιωσε την …ανάγκη να διευκρινίσει: «Κανονικά θα έπρεπε να μετακομίσω λίγα μέτρα πιο πέρα και να είμαι υποστήριξη της κατηγορίας, δεν έγινε όμως αυτό…. Έγινε χρήση ειδικής διάταξης ισχύει πολλά χρόνια ενεργοποιήθηκε και έχουν δυνατότητα οι κατηγορούμενοι να εκπροσωπηθούν από το ΝΣΚ».

Παρόντες στο δικαστήριο είναι ο Παύλος Ασλανίδης, ο Αντώνης Ψαρόπουλος, ο Βασίλης Παπαχαραλάμπους, πατέρας του ελεγκτή της επιβατικής αμαξοστοιχίας Παναγιώτη Παπαχαραλάμπους, οι οποίοι δήλωσαν παράσταση προς υποστήριξη κατηγορίας αλλά και ο Πάνος Ρούτσι. Μέσω δικηγόρων δήλωσαν παράσταση προς υποστήριξη της κατηγορίας και άλλοι συγγενείς θυμάτων του σιδηροδρομικού δυστυχήματος, όπως η Μαρία Καρυστιανού, ο Χρήστος Κωνσταντινίδης κ.α.

Στο εδώλιο κάθονται οι δύο επιθεωρητές-ελεγκτές της Εθνικής Αρχής Διαφάνειας, οι οποίοι κατηγορούνται για το πλημμέλημα της παράβασης.

καθήκοντος από κοινού, αναφορικά με τις καθυστερήσεις στην υλοποίηση της σύμβασης 717 της ΕΡΓΟΣΕ.

Σύμφωνα με την κατηγορία που απηύθυνε η εισαγγελέας που ερεύνησε την υπόθεση, τα δύο στελέχη της ΕΑΔ ενήργησαν με τέτοιον τρόπο «ώστε να ωφελήσουν παράνομα τους υπαιτίους, όφελος που συνίστατο στο να μην καταλογισθούν σε αυτούς ποινικές ευθύνες».

Υπενθυμίζεται ότι το πόρισμα της ΕΑΔ ολοκληρώθηκε τον Σεπτέμβριο του 2021, με τους ελεγκτές να καταλήγουν ότι «δεν θα πρέπει να αποδοθούν ποινικές ευθύνες στα όργανα της Διευθύνουσας Υπηρεσίας και της Προϊσταμένης Αρχής της ΕΡΓΟΣΕ για την επιβάρυνση του προγράμματος δημοσίων επενδύσεων με το ποσό των 3,3 εκατ. ευρώ από αναντίρρητα σημειωθείσες καθυστερήσεις των ανωτέρω οργάνων της ΕΡΓΟΣΕ και χωρίς πρόθεση κατά το χρονικό διάστημα από 1ης Φεβρουαρίου 2019 έως 31 Οκτωβρίου 2020».

Μεταξύ των μαρτύρων που πρόκειται να καταθέσουν είναι ο πρώην και η νυν επικεφαλής της Εθνικής Αρχής Διαφάνειας.