Μετά την απολογία τους οδηγήθηκαν στις φυλακές.

Προσωρινά κρατούμενοι κρίθηκαν οι δύο τραυματίες που νοσηλεύονται στο ΠΑΓΝΗ και εμπλέκονται στην αιματηρή συμπλοκή στα Βορίζια.

Πρόκειται για μέλη της οικογένειας Φραγκιαδάκη, ο 25χρονος αδελφός του 27χρονου ιδιοκτήτη της κατοικίας όπου σημειώθηκε η έκρηξη της χειροβομβίδας και ο 30χρονος ξάδελφό τους.

Η απόφαση προφυλάκισης ελήφθη μετά τις απολογίες τους ενώπιον της Ανακρίτριας Ηρακλείου αναφέρει το Cretalive.gr.

Συνελήφθη και ο δεύτερος άνδρας του βίντεο με τους πυροβολισμούς

Νωρίτερα συνελήφθη και ο δεύτερος άνδρας που εμφανίζεται στο βίντεο που ήρθε χθες στη δημοσιότητα και δείχνει τον γαμπρό του Φανούρη Καργάκη να πυροβολεί στα Βορίζια. Η σύλληψή του εντάσσεται στις έρευνες για την αιματηρή συμπλοκή, ενώ οι Αρχές συνεχίζουν να συλλέγουν στοιχεία για την πλήρη διαλεύκανση των γεγονότων.

Σύμφωνα με το βίντεο που είχε στα χέρια της η ΕΛ.ΑΣ αποτυπώνεται ξεκάθαρο βιντεοληπτικό υλικό ντοκουμέντο από τη στιγμή του μακελειού, που αποκαλύπτει τα πρόσωπα δύο εκ των «ελεύθερων σκοπευτών» που πυροβολούν κατά ριπάς με καλάσνικοφ.

Σημειώνεται πως το βίντεο, που έχει τραβηχτεί από κινητό τηλέφωνο, έφτασε ανώνυμα στα χέρια των Αρχών. Το βίντεο αποδείχτηκε καθοριστικό για την εξέλιξη που πήρε η υπόθεση, καθώς το συγκεκριμένο οπτικό υλικό αυτό οδήγησε την ΕΛΑΣ στην ταυτοποίηση του 43χρονου γαμπρού του Φανούρη Καργάκη, ως τον άνθρωπο που πυροβολούσε με καλάσνικοφ σε ύψωμα και από τα πυρά του πιθανότατα σκοτώθηκε η 56χρονη Ευαγγελία Φραγκιαδάκη.

Σύμφωνα με το Neakriti.gr, πρόκειται για τον ξάδελφο του γαμπρού του 43χρονου, σε βάρος του οποίου έχει ασκηθεί ποινική δίωξη για ανθρωποκτονία. Μετά από ενδελεχείς έρευνες οι Αρχές τον προσήγαγαν ως το δεύτερο άτομο που εμφανίζεται στο βίντεο να κρατά καλάσνικοφ και οδηγείται αυτή την ώρα στην Αστυνομική Διεύθυνση Ηρακλείου ενώ δεν αποκλείεται να του ασκηθούν κατηγορίες για συνέργεια σε ανθρωποκτονία.

Το άλλο άτομο που καταγράφεται να πυροβολεί με καλάσνικοφ σε κοντινό ύψωμα, την ώρα που βρισκόταν σε εξέλιξη η αιματηρή συμπλοκή στα Βορίζια το περασμένο Σάββατο είναι ο γαμπρός του Φανούρη Καργάκη, ο οποίος έχασε τη ζωή του στη συμπλοκή.

Νωρίτερα ολοκληρώθηκε η προσαγωγή του 43χρονου γαμπρού του 39χρονου Φανούρη Καργάκη, ο οποίος αντιμετωπίζει ποινικές διώξεις για ανθρωποκτονία εκ προθέσεως σε βάρος της 56χρονης Ευαγγελίας, καθώς και για απόπειρα ανθρωποκτονίας κατά συρροή σε βάρος άλλων προσώπων. Ο ίδιος αρνείται κατηγορηματικά κάθε εμπλοκή στην αιματηρή συμπλοκή στα Βορίζια.Έλαβε προθεσμία να απολογηθεί τη Δευτέρα. Η σύλληψή του είχε πραγματοποιηθεί την Τετάρτη, σε αστυνομική επιχείρηση σε αγροτική περιοχή, σε κτηνοτροφική εγκατάσταση ιδιοκτησίας του. Στη διάρκεια της επιχείρησης, εντοπίστηκε σπηλιά που φέρεται να λειτουργούσε ως κρύπτη όπλων, από όπου κατασχέθηκαν όπλα και φυσίγγια, με αποτέλεσμα να κατηγορηθεί για παράνομη οπλοκατοχή.

Η δικηγόρος υπεράσπισής του, Θεονύμφη Μπέρκη, δήλωσε ότι ο εντολέας της ουδέποτε κατείχε όπλο και αρνείται ότι συμμετείχε στην αιματηρή συμπλοκή. Σύμφωνα με την υπεράσπιση, το δημοσιοποιηθέν βίντεο παρουσιάζει «δύο ακαθόριστες φιγούρες» και δεν μπορεί να αποτελέσει τεκμήριο ενοχής για μια τόσο βαριά κατηγορία. Η κα. Μπέρκη πρόσθεσε ότι ο 43χρονος έχει ήδη δώσει στοιχεία για τις κινήσεις του την ημέρα του περιστατικού και ότι υπάρχουν βίντεο που θα αποδείξουν την αλήθεια. Ωστόσο, η προανακριτική έρευνα επικεντρώνεται πλέον στη συμμετοχή του στη φονική συμπλοκή, καθώς σύμφωνα με πληροφορίες, ο 43χρονος θεωρείται βασικός πρωταγωνιστής των αιματηρών γεγονότων.

