Πρόκειται για έναν 27χρονο και έναν 21χρονο που έκαναν κόντρες με ταχύτητες που ξεπερνούσαν τα 250 χλμ/ώρα, «σούζες» και επικίνδυνους ελιγμούς.

Τα δύο άτομα που εμφανίζονταν σε βίντεο σε μέσο κοινωνικής δικτύωσης να οδηγούν με ιλιγγιώδη ταχύτητα (άνω των 250 χλμ) μοτοσικλέτες μεγάλου κυβισμού στην Αττική Οδό ταυτοποιήθηκαν από την Τροχαία σε συνεργασία με την Ομάδα Ελέγχου και Πρόληψης Τροχαίων Ατυχημάτων (Ο.Ε.Π.Τ.Α).

Πρόκειται για έναν 27χρονο και έναν 21χρονο, οι οποίοι κατηγορούνται για επικίνδυνη οδήγηση κατ’ εξακολούθηση, καθώς οδηγούσαν με ταχύτητες που ξεπερνούσαν τα 250 χλμ/ώρα, πραγματοποιώντας «σούζες» και επικίνδυνους ελιγμούς, θέτοντας σε κίνδυνο την ασφάλεια των υπόλοιπων οδηγών.

Οι κατηγορούμενοι παρουσιάστηκαν αυτοβούλως στο αρμόδιο Τμήμα Τροχαίας, όπου κατόπιν επικοινωνίας με τον αρμόδιο Εισαγγελέα πραγματοποιήθηκε κατάσχεση μίας εκ των μοτοσυκλετών, η οποία εντοπίστηκε σε ιδιωτικό συνεργείο. Μάλιστα, κατά τη διαδικασία της κατάσχεσης, συνελήφθη έτερο άτομο για απείθεια, καθώς παρεμπόδισε τις ενέργειες των αστυνομικών.

Επισημαίνεται ότι, αμφότεροι οι κατηγορούμενοι είχαν απασχολήσει πρόσφατα για ίδια αδικήματα και συγκεκριμένα ο 27χρονος έχει κατηγορηθεί για επικίνδυνη οδήγηση και επικίνδυνες παρεμβάσεις στην οδική συγκοινωνία, ενώ σε βάρος του 21χρονου είχε βεβαιωθεί διοικητικό

Σημειώνεται ότι και οι δύο είχαν στο παρελθόν εμπλακεί σε παραβάσεις οδήγησης, με τον 27χρονο για επικίνδυνη οδήγηση και ο 21χρονος να του έχει βεβαιωθεί πρόστιμο συνολικού ύψους άνω των -2.600- ευρώ για μη συμμόρφωση σε σήμα στάσης τροχονόμου, επικίνδυνους ελιγμούς, μη χρήση κράνους και δυσδιάκριτη πινακίδα και του είχε αφαιρεθεί η άδεια ικανότητας οδήγησης για -455- ημέρες.