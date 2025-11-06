Συνελήφθη και ο δεύτερος άνδρας για τους πυροβολισμούς με καλάσνικοφ.

Στη σύλληψη και του δεύτερου άνδρα, που έχει καταγραφεί να πυροβολεί με καλάσνικοφ μαζί με τον γαμπρό του 39χρονου θύματος του μακελείου στα Βορίζια, προχώρησαν οι αστυνομικές αρχές. Σύμφωνα με το βίντεο που είχε στα χέρια της η ΕΛ.ΑΣ αποτυπώνεται ξεκάθαρο βιντεοληπτικό υλικό ντοκουμέντο από τη στιγμή του μακελειού, που αποκαλύπτει τα πρόσωπα δύο εκ των «ελεύθερων σκοπευτών» που πυροβολούν κατά ριπάς με καλάσνικοφ.

Βορίζια: Το βίντεο-ντοκουμέντο με τους δύο σκοπευτές με τα καλάσνικοφ την ώρα του μακελειού

Σημειώνεται πως το βίντεο, που έχει τραβηχτεί από κινητό τηλέφωνο, έφτασε ανώνυμα στα χέρια των Αρχών. Το βίντεο αποδείχτηκε καθοριστικό για την εξέλιξη που πήρε η υπόθεση, καθώς το συγκεκριμένο οπτικό υλικό αυτό οδήγησε την ΕΛΑΣ στην ταυτοποίηση του 43χρονου γαμπρού του Φανούρη Καργάκη, ως τον άνθρωπο που πυροβολούσε με καλάσνικοφ σε ύψωμα και από τα πυρά του πιθανότατα σκοτώθηκε η 56χρονη Ευαγγελία Φραγκιαδάκη.

Το προφίλ του δεύτερου προσώπου που συνελήφθη για το βίντεο με τους πυροβολισμούς

Σύμφωνα με το Neakriti.gr, πρόκειται για τον ξάδελφο του γαμπρού του 43χρονου, σε βάρος του οποίου έχει ασκηθεί ποινική δίωξη για ανθρωποκτονία. Μετά από ενδελεχείς έρευνες οι Αρχές τον προσήγαγαν ως το δεύτερο άτομο που εμφανίζεται στο βίντεο να κρατά καλάσνικοφ και οδηγείται αυτή την ώρα στην Αστυνομική Διεύθυνση Ηρακλείου ενώ δεν αποκλείεται να του ασκηθούν κατηγορίες για συνέργεια σε ανθρωποκτονία.

Το άλλο άτομο που καταγράφεται να πυροβολεί με καλάσνικοφ σε κοντινό ύψωμα, την ώρα που βρισκόταν σε εξέλιξη η αιματηρή συμπλοκή στα Βορίζια το περασμένο Σάββατο είναι ο γαμπρός του Φανούρη Καργάκη, ο οποίος έχασε τη ζωή του στη συμπλοκή.

Βορίζια: Ο 43χρονος γαμπρός αρνείται τις κατηγορίες για ανθρωποκτονία και πυροβολισμούς με καλάσνικοφ

Νωρίτερα ολοκληρώθηκε η προσαγωγή του 43χρονου γαμπρού του 39χρονου Φανούρη Καργάκη, ο οποίος αντιμετωπίζει ποινικές διώξεις για ανθρωποκτονία εκ προθέσεως σε βάρος της 56χρονης Ευαγγελίας, καθώς και για απόπειρα ανθρωποκτονίας κατά συρροή σε βάρος άλλων προσώπων. Ο ίδιος αρνείται κατηγορηματικά κάθε εμπλοκή στην αιματηρή συμπλοκή στα Βορίζια.Έλαβε προθεσμία να απολογηθεί τη Δευτέρα.

Η σύλληψή του είχε πραγματοποιηθεί την Τετάρτη, σε αστυνομική επιχείρηση σε αγροτική περιοχή, σε κτηνοτροφική εγκατάσταση ιδιοκτησίας του. Στη διάρκεια της επιχείρησης, εντοπίστηκε σπηλιά που φέρεται να λειτουργούσε ως κρύπτη όπλων, από όπου κατασχέθηκαν όπλα και φυσίγγια, με αποτέλεσμα να κατηγορηθεί για παράνομη οπλοκατοχή.

Η δικηγόρος υπεράσπισής του, Θεονύμφη Μπέρκη, δήλωσε ότι ο εντολέας της ουδέποτε κατείχε όπλο και αρνείται ότι συμμετείχε στην αιματηρή συμπλοκή. Σύμφωνα με την υπεράσπιση, το δημοσιοποιηθέν βίντεο παρουσιάζει «δύο ακαθόριστες φιγούρες» και δεν μπορεί να αποτελέσει τεκμήριο ενοχής για μια τόσο βαριά κατηγορία. Η κα. Μπέρκη πρόσθεσε ότι ο 43χρονος έχει ήδη δώσει στοιχεία για τις κινήσεις του την ημέρα του περιστατικού και ότι υπάρχουν βίντεο που θα αποδείξουν την αλήθεια. Ωστόσο, η προανακριτική έρευνα επικεντρώνεται πλέον στη συμμετοχή του στη φονική συμπλοκή, καθώς σύμφωνα με πληροφορίες, ο 43χρονος θεωρείται βασικός πρωταγωνιστής των αιματηρών γεγονότων.

