Σε τροχιά διαδοχικών κακοκαιρίων η χώρα μας όπως αναφέρει ο Κλέαρχος Μαρουσάκης. Καμπανάκι για έντονα ύψη βροχής σε 6 περιοχές.

Σήμερα, σύμφωνα με τον μετεωρολόγο του Open, Κλέαρχο Μαρουσάκη, αρχίζει και περιορίζεται αυτό το κύμα κακοκαιρίας προς τα νότια θαλάσσια τμήματα. Μία προσοχή πρέπει να δείξουμε στην περιοχή της Κρήτης όπου αρχίζει εκεί και εκτονώνεται αυτό το κύμα.

Στα πιο ανατολικά τμήματα θα έχουμε τον καιρό του του βοριά. Δηλαδή οι βοριάδες θα δίνουν βροχές αλλά με ηπιότερες εντάσεις και σαφώς με μικρότερη διάρκεια. Καλύτερος ο καιρός προς τη δυτική και βόρεια Ελλάδα.

Οι βροχές θα είναι εντονότερες και περισσότερες προς τα πιο νότια θαλάσσια τμήματα.

Ο βοριάς κυριαρχεί προς την πλευρά του Αιγαίου στα 6 με 7 μποφόρ.

Οσον αφορά τις θερμοκρασίες κάνει σχετικά κρύο, ειδικά στη βόρεια Ελλάδα ξεκινάμε από μονοψήφιες θερμοκρασίες. Στο εσωτερικό της Πελοποννήσου κάνει επίσης κρύο ενώ οι θερμοκρασίες θα ανέβουν σιγά σιγά.

Στην Αττική, σήμερα θα κυεριαρχήσει ο καιρός του βοριά. Βοριάδες, βόρειοι - βορειοανατολικοί άνεμοι στα 6 μποφόρ. Οι συννεφιές θα εναλάσσονται με ηλιοφάνεια ενώ τις βροχοπτώσεις τις αναμένουμε κυρίως στα ανατολικά και βόρεια τμήματα και ιδιαίτερα γύρω από τους ορεινούς όγκους της Πάρνηθας, της Πεντέλης και του Κιθαιρώνα. Ήπιες βροχές χωρίς τα φαινόμενα να προβληματίζουν. Θα φθάσουμε τους 18 έως και 19 βαθμούς στο κέντρο της πόλης.

Στη Θεσσαλονίκη, περιμένουμε καλύτερες καιρικές συνθήκες από την άποψη των βροχοπτώσεων. Κάποιες βροχές μπορεί να επικρατήσουν στην Χαλκιδική. Οι άνεμοι δεν θα προβληματίζουν και η θερμοκρασία έως και 16 βαθμούς Κελσίου.

Ο καιρός τις επόμενες ημέρες

Την Παρασκευή περιορίζεται περισσότερο αυτό το κύμα κακοκαιρίας προς το νότιο - νοτιοανατολικό Αιγαίο κυρίως στην Κρήτη και τα Δωδεκάνησα, όπου θα δεχτούν το μεγαλύτερο μέρος αυτής της κακοκαιρίας.

Με βελτιωμένο καιρό θα ξεκινήσει η ημέρα στις υπόλοιπες περιοχές. Στη δυτική Ελλάδα και στο Ιόνιο θα αρχίσουν και πάλλοι οι χρωματισμοί να πυκνώνουν. Στη δυτική Ελλάδα περιμένουμε ένα νέο βαρομετρικό χαμηλό από την περιοχή της Ιταλίας, το οποίο θα μας απασχολήσει από την Παρασκευή το απόγευμα και μέχρι και της αρχές της επόμενης εβδομάδας. Θα δώσει αρκετά μεγάλα ύψη βροχής προς τη δυτική κυρίως Ελλάδα, δηλαδή μέσα στο Ιόνιο, τα δυτικά ηπειρωτικά τμήματα, τη δυτική Στερεά, την Ήπειρο, το κεντρικό και βόρειο Ιόνιο, όπου εκεί μπορεί να δούμε μεγάλο όγκο νερού που μπορεί να δημιουργήσει μέχρι και πλημμυρικά επεισόδια.

Τα φαινόμενα αυτά θα μετατοπίζονται και λίγο πιο βορειοανατολικά για να επηρεάζεται η βόρεια Ελλάδα αλλά και τα νησιά του ανατολικού - βοριεοανατολικού Αιγαίου και θα πάμε έτσι μέχρι και τις αρχές της επόμενης εβδομάδας, με αυτό το κύμα κακοκαιρίας να εστιάζει την έντασή του κυρίως προς τη δυτική Ελλάδα.

Οι άνεμοι θα στραφούν σε νοτιάδες και μέσα στο Ιόνιο θα φθάσουν ακόμη και τα επίπεδα θυέλλης.

Επομένως παραμένουμε σε τροχιά διαδοχικών κακοκαιριών, οι οποίες θα δίνουν κατά διαστήματα έντονες βροχές και με έμφαση τη δυτική, κεντρική και βόρεια Ελλάδα.

