Την Πέμπτη 6/11 αναμένεται να απολογηθούν στο ΠΑΓΝΗ, όπου νοσηλεύονται φρουρούμενοι, και οι άλλοι δυο κατηγορούμενοι για το σκηνικό στα Βορίζια.

Τη Δευτέρα 11 Νοεμβρίου θα απολογηθούν τα τρία αδέλφια, ηλικίας 19, 27 και 29 ετών, που κατηγορούνται για το αιματηρό επεισόδιο με τους δύο νεκρούς στα Βορίζια της Κρήτης.

Οι συλληφθέντες ζήτησαν και έλαβαν προθεσμία ενώ στο Αστυνομικό Μέγαρο, όπου κρατούνται μετά την παράδοσή τους την Τρίτη, μετέβη για τη διαδικασία Ανακριτής προκειμένου να αποφευχθεί η πιθανότητα να υπάρξει ένταση. Για τον λόγο αυτόν και η απολογία τους θα γίνει στην Αστυνομική Διεύθυνση Ηρακλείου.

Στο Δικαστικό Μέγαρο Ηρακλείου οδηγήθηκε το απόγευμα της Τετάρτης και ο ανήλικος γιος του ιδιοκτήτη ξενοδοχείου, ο οποίος κατηγορείται ότι υπέθαλψε γα ένα βράδυ τον ένα από τους τρεις κατηγορούμενους. Ο ανήλικος αφέθηκε ελεύθερος και ορίστηκε δικάσιμος για τις 25 Φεβρουαρίου 2026.

Ο πατέρας του επίσης συνελήφθη αλλά για παραμέληση εποπτείας ανηλίκου και αναμένεται να αφεθεί και αυτός ελεύθερος.

