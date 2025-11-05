Δεν είναι η πρώτη φορά και μάλλον ούτε και η τελευταία που κλείνει η Εθνική Οδός στο ύψος του Αγίου Κωνσταντίνου.

Μισή ώρας βροχής ήταν αρκετή το απόγευμα της Τρίτης για να κλείσει η Εθνική Οδός Αθηνών - Λαμίας, στο ύψος της ανατολικής εισόδου του Αγίου Κωνσταντίνου.

Σύμφωνα με το ρεπορτάζ του Star Κεντρικής Ελλάδας, η κυκλοφορία των οχημάτων διεκόπη για «πολλοστή φορά», όπως κατήγγειλε ο δήμαρχος Καμένων Βούρλων, Ηλίας Κυρμανίδης.

«Διεκόπη η κυκλοφορία από ένα ήπιο φυσικό φαινόμενο βροχής. Γιατί συνέβη αυτό, για ακόμη μίαφορά; Διότι ενώ από την κατασκευή του ΠΑΘΕ έχουν περάσει περίπου 20 ολόκληρα χρόνια, οι παρενέργειες του κακού σχεδιασμού, των κακοτεχνιών και των παραλείψεων, ταλανίζουν ακόμα την περιοχή ευρύτερα του Αγίου Κωνσταντίνου», τόνισε ο δήμαρχος.

Όπως εξήγησε, «Η αντιπλημμυρική θωράκιση που ήταν ένα υποέργο στο μεγάλο έργο του ΠΑΘΕ, δεν εκτελέστηκε ποτέ. Αντ' αυτού κατασκευάστηκε μία υπόγεια διάβαση και στη συνέχεια ένας αγροτικός δρόμος, με αποτέλεσμα σε κάθε φαινόμενο βροχής να μην λειτουργούν ως τέτοιοι. Όλα τα βρόχινα νερά καταλήγουν στην εθνική οδό διακόπτοντας την κυκλοφορία».

{https://exchange.glomex.com/video/v-de0jqorfri8p?integrationId=40599y14juihe6ly}