Δυνατός σεισμός τώρα στην Ξάνθη.

Σεισμός 4,5 Ρίχτερ σημειώθηκε πριν από λίγο στην Ξάνθη σύμφωνα με την εκτίμηση του Γεωδυναμικού Ινστιτούτου.

Ο σεισμός σημειώθηκε 13 χιλιόμετρα βορειοδυτικά της Ξάνθης και έχει εστιακό βάθος 15.1km. Tο Ευρωμεσογειακό Ινστιτούτο αναφέρει οτι ο σεισμός είναι μεγέθους 4,7 της Κλίμακας Ρίχτερ.

Όπως αναφέρουν τοπικά μέσαο σεισμός σημειώθηκε ένα τέταρτο μετά τις εννέα το πρωί σήμερα Τετάρτη 5, Νοεμβρίου την Ξάνθη περίπου 12 km βόρεια της Ξάνθης μεταξύ Ξάνθης και Καβάλας. Οι κάτοικοι της πόλης έχουν βγεί από τα σπίτια τους ενώ στους πάνω ορόφους των πολυκατοικιών έχουν αναφερθεί πτώσεις αντικειμένων… Από το σεισμό ωστόσο δεν φαίνεται να έχουν προκληθεί ζημιές.