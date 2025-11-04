Η σκοπιμότητα του δρόμου παραμένει αμφιλεγόμενη, καθώς στην ευρύτερη περιοχή δεν υπάρχει ούτε φυλάκιο, ενώ επηρεάζονται και τα βοσκοτόπια της περιοχής.

Το Υπουργείο Εθνικής Άμυνας ανέλαβε την ολοκλήρωση του δρόμου στον Γράμμο, επικαλούμενο λόγους εθνικής ασφάλειας, αφού η Περιφέρεια Ηπείρου δεν κατάφερε να ολοκληρώσει το έργο πέρυσι, μετά τις έντονες αντιδράσεις και την παρέμβαση των αρχών.

Ο δρόμος είχε ξεκινήσει με πρωτοβουλία της Περιφέρειας Ηπείρου, με αίτημα προς το ΓΕΕΘΑ για συνδρομή. Ωστόσο, η Εθνική Αρχή Διαφάνειας έχει θέσει σε έλεγχο την Περιφέρεια, και ο Περιφερειάρχης Αλέξανδρος Καχριμάνης αντιμετωπίζει πειθαρχικές και ποινικές ευθύνες για την κατασκευή του έργου σύμφωνα με το epiruspost.gr

Τις τελευταίες ώρες, βαριά μηχανήματα του στρατού συγκεντρώθηκαν στο Πληκάτι για να προχωρήσουν στη «συντήρηση» του δρόμου, δηλαδή στην ολοκλήρωση του τμήματος των 600 μέτρων που είχε μείνει ανολοκλήρωτο. Το ΓΕΕΘΑ τονίζει ότι πρόκειται για λόγους εθνικής ασφάλειας, ενώ δεν ακολουθείται η συνήθης διαδικασία περιβαλλοντικής αδειοδότησης. Η σκοπιμότητα του δρόμου παραμένει αμφιλεγόμενη, καθώς στην ευρύτερη περιοχή δεν υπάρχει ούτε φυλάκιο, ενώ επηρεάζονται και τα βοσκοτόπια της περιοχής. Υπάρχουν βέβαια τα περίφημα βοσκοτόπια του Γράμμου..