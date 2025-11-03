Το περιστατικό συνέβη στην Επανομή Θεσσαλονίκης όταν ο 55χρονος πυροβόλησε στον αέρα για εκφοβισμό επειδή κάποιοι ανήλικοι έπαιζαν κοντά στο σπίτι του και τον ενοχλούσαν.

Στο Αυτόφωρο Μονομελές Πλημμελειοδικείο Θεσσαλονίκης παραπέμφθηκε για να δικαστεί ο 55χρονος, ο οποίος πυροβόλησε στον αέρα τραυματίζοτας έναν 15χρονο.

Το περιστατικό συνέβη στην Επανομή Θεσσαλονίκης το βράδυ της Κυριακής. Ο 55χρονος φέρεται να ενοχλήθηκε από κάποιους ανήλικους που έπαιζαν σε ένα γήπεδο κοντά στο σπίτι του.

Για τους διώξει φέρεται να πυροβόλησε με καραμπίνα, την οποία κατείχε νόμιμα, για εκφοβισμό στον αέρα. Ωστόσο ένα από τα σκάγια τραυμάτισε έναν 15χρονο. Σύμφωνα με πληροφορίες, ο ανήλικος διακομίστηκε στο Ιπποκράτειο Νοσοκομείο με τραύματα στα πόδια, στο αριστερό χέρι και στη μεσοθωράκια περιοχή. Νοσηλεύεται εκτός κινδύνου.

Η εισαγγελέας άσκησε εις βάρος του 55χρονου ποινική δίωξη για επικίνδυνη σωματική βλάβη και παράβαση του νόμου περί όπλων.