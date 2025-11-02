Δείτε τη συγκινητική ανάρτησή της.

Ένα μήνυμα γεμάτο πόνο αλλά ταυτόχρονα και μεγαλοψυχία, δημοσίευσε η Στάθα Καραϊβάζ Αλεξανδροπούλου, η χήρα του δολοφονημένου δημοσιογράφου Γιώργου Καραϊβάζ, λίγες ώρες μετά τη δολοφονία του Γιάννη Λάλα στην Αράχωβα, το βράδυ του Σαββάτου.

Ο Γιάννης Λάλας είχε κατηγορηθεί ως φυσικός αυτουργός της δολοφονίας του Γιώργου Καραϊβάζ τον Απρίλιο του 2021, γεγονός που έκανε την είδηση του θανάτου του ακόμα πιο συγκλονιστική για την οικογένεια του άτυχου δημοσιογράφου.

«Μ’ έπιασε μια τρεμούλα…»

Στην ανάρτησή της στο Facebook, η Στάθα Καραϊβάζ περιγράφει με συγκλονιστικό τρόπο τη στιγμή που έμαθε την είδηση:

«Ο θάνατος πονά, τόσο πολύ που ξεσκίζει τα σωθικά.

Πριν μια ώρα έμαθα ότι σκότωσαν τον φερόμενο ως δολοφόνο του Γιώργου μου, του Γιωργούκου μου, προσπαθώ να καταλάβω το πως νοιωθω, μ' έπιασε μια τρεμούλα μου κόπηκαν τα πόδια είναι σαν να ξαναζώ τη δολοφονία του Γιώργου μου όλα γυρνούν στο κεφάλι μου, σαν να ξαναζώ την παραζάλη εκείνου του μεσημεριού που ακροβατούσα ανάμεσα στο χάος και στη απέραντη θλίψη.

Εγώ θα πω εάν ήταν αυτός που πήρε τη ζωή του Γιώργου μου ας τον συγχωρήσει ο Θεός.

Αλοίμονο ο Γιώργος μου δεν γυρίζει πίσω τι δεν θα έδινα θα ερχόταν έστω για λίγο.

Ο Θάνατος δεν λύνεται με θάνατο. Γιώργο μου, μου λείπεις και σ αγαπώ πολύ, τίποτα δεν είναι ίδιο χωρίς εσένα, χωρίς την αγάπη σου».

