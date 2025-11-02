Στις 22:00 η νέα κλήρωση του τζόκερ.

Νέα κλήρωση απόψε 2/11/25 από το τζόκερ το οποίο μοιράζει το ποσό των 1,7 εκατ. ευρώ.

Η κατάθεση των δελτίων είναι μέχρι τις 21:30 και η κλήρωση θα διεξαχθεί στις 22:00.

Υπενθυμίζεται ότι η πληρωμή κερδών γίνεται στα καταστήματα ΟΠΑΠ, μετά την επίδειξη του αποδεικτικού συμμετοχής ή από τις συνεργαζόμενες τράπεζες, σύμφωνα με τη διαδικασία που έχει οριστεί.

Σημείωση: Σε περίπτωση απώλειας, καταστροφής, αλλοίωσης των στοιχείων ή σε οποιαδήποτε άλλη περίπτωση δεν είναι δυνατός ο εντοπισμός και η ανάκτηση του αποδεικτικού από το Κεντρικό Μηχανογραφικό Σύστημα (Κ.Μ.Σ), δεν καταβάλλεται ποσό κέρδους ή άλλη αποζημίωση.